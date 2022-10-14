Yılmaz Erdoğan'ı görenler gözlerine inanamadı! Ağızlar resmen bir karış açık kaldı

Netflix'in yeni projesi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Cici' filminin fragmanı yayınlandı. Filmin fragmanında Yılmaz Erdoğan'ın uzun saç ve sakallı hallerini görenler ise gözlerine inanamadı. Sosyal medya kullanıcıları, Erdoğan'ı, rol aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren bir diğer oyuncu Levent Ülgen'e benzetirken, "Ne olmuş sana böyle" yorumları yaptı.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın o çok konuşulan imajı: