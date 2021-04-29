  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! "İntihar edeceğim"
Medya

Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! "İntihar edeceğim"

Yılmaz Erdoğan, kendisini “O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim” diye tehdit eden Nurettin K.’dan şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 08:30:00 -
Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! "İntihar edeceğim"

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan, Nurettin K. isimli şahsın babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine çok sayıda mesaj attığını ifade etti.

Evinin önünde intihar edeceğim

Oyuncu "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim" dedi.

Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi.

Dosya kapandı

Sabah'ın haberine göre, Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Bunlar böyle adamıñ parasını ödemezler
  • Yanıtla

Murat gözükara

Yılmazzz..... Baban senin o.. Nasıl bir evlat olduğunu... SANATSIZ bir sanatçı olduğunu...senin iç yüzünü bu halk görmeli.... Kimlere destek verdiğinide.....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yunanistan Ombudsmanı'ndan ülkedeki yetkililere çağrı
Dünya

Yunanistan Ombudsmanı'ndan ülkedeki yetkililere çağrı

Yunanistan Ombudsmanı, Meriç bölgesinden Türkiye'ye "geri itme" vakalarına ilişkin ihbarlara yönelik yetkililerden, inceleme başlatmalarını ..
'Cevap vermedi, engelledi' dedi! Kadını sözlü taciz eden sanığa soğuk duş
Aktüel

'Cevap vermedi, engelledi' dedi! Kadını sözlü taciz eden sanığa soğuk duş

Muğla'da bir kadını sözlü taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa ilk duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. ..
Analistler altının yakın zamanda ulaşacağı seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Analistler altının yakın zamanda ulaşacağı seviyeyi açıkladı

Murenbeeld & Co. analistleri, Altın fiyatlarının ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte görmesi beklenen seviyeleri açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay