Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! "İntihar edeceğim"
Yılmaz Erdoğan, kendisini “O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim” diye tehdit eden Nurettin K.’dan şikayetçi oldu.
Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan, Nurettin K. isimli şahsın babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine çok sayıda mesaj attığını ifade etti.
Evinin önünde intihar edeceğim
Oyuncu "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim" dedi.
Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi.
Dosya kapandı
Sabah'ın haberine göre, Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.