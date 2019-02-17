0553 313 94 23

Yılmaz: “Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şart"

Dış Ticaret Uzmanı-Akademisyen-Yazar Mutlu Yılmaz, “Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şarttır.

17 Şubat 2019 Pazar 11:01
Yılmaz: “Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şart"

Dış Ticaret Uzmanı-Akademisyen-Yazar Mutlu Yılmaz, “Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şarttır. Bu anlamda yerli üretimlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.


Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) tarafından düzenlenen “2019 Yılında Türkiye ve Dünyada Ekonomik Politik Öngörüler” konulu konferans gerçekleşti.Konferansın açılış konuşmasını FATSO Başkanı Tayfun Karataş yaptı.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Dış Ticaret Uzmanı- Akademisyen- Yazar Mutlu Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, “Dış ticaretimizi geliştirmek için üretmek şarttır. Bu anlamda yerli üretimlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. İhracatı olacak ürünleri bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını herkes iyi biliyor. 2005 yılından sonra Avrupa Birliği’ndeki ülkelerde ekonomik olarak sıkıntı var. Bunu belirmek isterim. Küresel ekonominin bizlere her anlamda etkisi oluyor. Dünyanın her yerine ülke olarak ihracat yapıyoruz. Fakat bu durum ekonomik olarak bizlere dönmüyor. Çünkü bizler de ülke olarak birçok şeyi ihracat yapıyoruz. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Özellikle yerli üretimi benimsemek lazım” diye konuştu.


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen konferansa siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda iş adamı katıldı.


FATSO Başkanı Tayfun Karataş günün anısına Mutlu Yılmaz’a plaket takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:01
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cüneyt Çakır, Olympique Lyon-Barcelona maçını yönetecek
    1. Cüneyt Çakır, Olympique Lyon-Barcelona..
    2. Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz..
    3. Türkiye'nin çatısında kurtarma tatbikatı
    4. Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi..
    5. İstanbul'da bir sitenin istinat duvarı..
    6. Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan..
    7. Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı..
    8. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    9. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    10. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    11. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    12. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    13. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    14. Yerel seçimler öncesi son anket..
    15. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    16. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    17. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    18. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    19. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    20. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    21. Nargile kahvesi küle döndü
    22. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    23. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    24. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    25. Altay’da bahar havası
    26. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    27. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    28. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    29. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    30. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi