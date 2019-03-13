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Yılmaz: Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim atağını yapacağız

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, güncelleyecekleri ve yeni yaptıracakları dersliklerde öğrencilerin daha rahat ve uygun şartlarda eğitim alacağını söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:49
Yılmaz: Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim atağını yapacağız

Öğretmen, öğrenci ve veli isteklerinin hayata geçirileceği Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim atağını yapacaklarını vurgulayan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, güncelleyecekleri ve yeni yaptıracakları dersliklerde öğrencilerin daha rahat ve uygun şartlarda eğitim alacağını söyledi.

 

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz’ın insan odaklı projelerinde ulaşım, altyapı, sosyal, yeşili, çevreyi önceleyen, istihdama, kadınlara, gençlere yönelik, sanayi ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen, muasır medeniyeti yakalayacak, akıllı şehir konseptine uygun somut projeleri dikkat çekiyor.



“Gaziemir’in geleceğini birlikte planlayacağız”

 

Gaziemir’in aydınlık geleceğinin eğitim ve bilimin ışığında kurulabileceğini belirten Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, öğrenci velisi anne ve babaların ortak görüşü ve çalışmalarıyla ilçemizin geleceğini planlayacağız. Hedefimiz büyük, işimiz kolay değil. Ancak bu zor işin ve büyük hedefin sonunda Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma inancı bizi çok heyecanlandırıyor. Heyecanımızı ve umudumuzu yükselterek hep birlikte güzel, verimli ve faydalı bir dönemi geçireceğimize inanıyorum”dedi.



“Derslikleri artıracağız”

 

Okulların fiziki yapısının eğitimi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Başkan adayı Yılmaz, “Fiziksel ortam, eğitim etkinliklerinin önemli bir parçasıdır. Öğretmen-öğrenci ilişkilerini büyük ölçüde etkiliyor. İlçemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki kaliteyi yükseltmek için derslik sayısını arttıracağız. Mevcut okul ve dersliklerin bakımlarını belediye olarak yapacağız. Okullarımızı çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçleriyle donatacağız ”şeklinde konuştu.



Eğitimde fırsat eşitliği

 

Okul eğitimleri dışında ders çalışmak isteyen öğrencilere destek olacaklarını kaydeden Başkan adayı Yılmaz, “Belediyemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği velilerimizin devam etmesini arzu ettiği eğitim hizmetleri kalitesi yükseltilerek devam edecek. Belediye dersliklerimizde her sınıftan öğrencilerimiz gerek okul dersleri gerekse girecekleri sınavlar için desteklenecek. Öğrencilerimizin eğitiminde fırsat eşitliği sağlayacağız” dedi.



Öğretmenlerin hakkı

 

Eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerin çok yorulduğunun altını çizen Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, “Genç nesilleri çağdaş, bilinçli, bilgili birer birey olarak yetiştiren öğretmenlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Öğretmenlerimizin spor yapabilecekleri, istirahat edebilecekleri, moral ve motivasyonlarını arttıracak etkinlikler düzenleyebilecekleri bir yapıyı Gaziemir’e kazandıracağız”cümleleriyle eğitime adanan hayatlara önemli bir söz verdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:49
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