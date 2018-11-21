Yılmaz Çelik tahliye edildi

Müslüman ve mazlumların gür sesi olan Akit, teröre hizmet edenlerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Gazetemiz Akit’in “Bayram mesajı da suç sayıldı”,“Emsal olmalı”,“Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor” ve “Müslümanlar yargının kıskacında” başlıklı haberleri ile gündeme getirdiği Hizb-ut Tahrir üyesi Yılmaz Çelik, nihayet özgürlüğüne kavuştu. Anayasa Mahkemesi’nin, Yılmaz Çelik için verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından davaya bakan yerel mahkeme, Çelik’in tutukluluk durumunu yeniden ele aldı. 4 yıl önce kanunlarda yapılan değişikliklerden dolayı kapatılan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yerine Çelik’in dosyasını inceleyen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, infazın durdurulması ve tahliye talebini 26 gün sonra karara bağladı. Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlamasıyla ceza alan ve yeniden yargılama kararı gerekçe gösterilen Çelik, önceki akşam tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Adil bir yargılama talep ettik

Özgürlüğüne kavuşmanın heyecanını yaşayan Yılmaz Çelik, gazetemize yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar çok ağır süreçlerden geçtik.Her zaman adil bir yargılama talep ettik. Ömrümüz boyunca şiddet ve cebire karşı durduk. Eğer bir suçumuz var ise bizlerin hukuka uygun bir şekilde yargılanmasını istedik. Ancak gayri hukuki uygulamalara maruz kaldık” dedi.

AYM’nin tarihi kararına da değinen Çelik, “5 yıla yakın önce başvurduğum AYM’den çıkan karar beni çok mutlu etti ama yerel mahkemenin ağır davranması bir belirsizlik doğurdu. Bugün hem benim hem de ailem adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Bundan önce olduğu gibi Allah’a tevekkül etmeye devam edeceğiz. Hakikati gören AYM’ye ve yaşadığımız hukuksuzlukları gün yüzüne çıkartan Akit ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Yargılamamız devam edecek ve inşallah yerel mahkemelerin tavırları hukuka uygun bir şekilde ilerler” ifadelerini kullandı.

Çelik’in suçu neydi?

AYM’nin kararına konu olan Yılmaz Çelik’e yönelik zulmü haberleştiren gazetemiz Akit, Çelik’in Ramazan Bayramı’nda gönderdiği tebrik mesajının suç sayıldığını ifşa etmişti. Yılmaz Çelik tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen bayram mesajında, “Bayramınızı tebrik eder bir sonraki bayramın Raşidi Hilafet çatısı altında olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerinin yer aldığı belirlenmişti.

Bayram mesajı da suç sayıldı

AYM’nin Hizb-ut Tahrir kararı emsal

Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor

Müslümanlar yargı kıskacında

MUHAMMED UZUN

