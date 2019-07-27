Yılmaz Can kimdir? Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Peki Yılmaz Can kimdir, nereli ve kaç yaşında?27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Peki Yılmaz Can kimdir, nereli ve kaç yaşında?
1962 Giresun'da doğdu. Giresun İmam Hatip Lisesi mezunu. Ankara Üniversitesi İhaliyat fakültesi'ni bitirdikten sonra 19 Mayıs Üniversitesi'nde akademisine devam etti. Prof. Dr. Yılmaz Can evli üç çocuk babasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekili adayı olmuştu.
Eğitim Bilgileri
Lisans1983-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doktora1991-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Doçentlik1998-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Profesörlük2008-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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