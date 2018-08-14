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Yılmaz Büyükerşen'e şok istifa çağrısı

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kulübün yalnız bırakıldığını söyleyerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i istifaya davet etti.

14 Ağustos 2018 Salı 21:25
Yılmaz Büyükerşen'e şok istifa çağrısı

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i istifaya davet etti. 

Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan Harun Adıgüzel ile basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, 2018-2019 sezonunda kulübün geçmiş dönem alacakları bulunan futbolculardan dolayı lisans çıkaramadığı hatırlattı. Halil Ünal, "2018-2019 sezonu ilk maçında eski futbolcuların alacaklarından dolayı, yeni transfer ettiğimiz 13 futbolcumuzun lisans tescil işlemlerini gerçekleştiremedik. Bundan dolayı 20 genç arkadaşımızın lisanslarını çıkartarak, Giresunspor ile ilk maçımızı oynadık. Bir buçuk aydır çalışan takımımız hazır ve beklemede. Geçmiş dönem alacakları bulunan futbolculardan kaynaklı 42 puan silme cezasının 30’unu ödedik ve 12 puan silme cezasını giderilmesi için mücadele ediyoruz. Bu sorunu çözmek için tüm şehri destek olmaya, birlik olmaya davet ediyorum. 4 futbolcu ile anlaştık. Malaga’dan kaleci Cenk Gönen, Yeni Malatyaspor’dan stoper Murat Akçay, Beşiktaş’tan Fatih ve forvet Paulo Henrique ile her konuda anlaştık. Kriz sorununu çözüp, bu oyuncularla sözleşme imzalamak istiyoruz" dedi. 

"İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Başkan Halil Ünal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i istifaya davet ederek, “Kulübümüze bugüne kadar desteklerinden dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerimi sunuyorum. Biz dilenci değiliz. Bu kulüp, şehrin değerli iş adamları ile yönetiliyor. Hocamız Yılmaz Büyükerşen, bize iftira atıyor, verilen paralar nereye gidiyor diye sorguluyor. Bugüne kadar Büyükerşen, bu kulübe sadece Kalabak Suyu reklamı ile 600 bin lira vermiştir ve bu para Henri Bienvenu’nün alacaklarına harcanmıştır. Eskişehirspor’u bu hale getiren Yılmaz Büyükerşen’dir. Vaktinde, Mesut Hoşcan konusunda ısrar etmeseydi, Eskişehirspor küme düşmezdi. Hocanın saygın bir kişiliği var, bu saygınlığı kaybetmeden istifa edip aramızdan ayrılsın” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 21:25
  1. Malatya
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  4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  5. Yılmaz Büyükerşen

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