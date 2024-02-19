Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef alan Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti!

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yılmaz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile ilgili sözleri gündem oldu.

Ülke TV'de ekrana ekrana gelen Hafta Sonu programında konuşan Yılmaz, alçak ifadelerle Osmanlı'ya olan kinini gözler önüne seren Büyükerşen'in darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Mendres'e attığı rezil iftirayı hatırlattı.

Murat Yılmaz, Adnan Menderes'e atılan '12 uçak dolusu altınla kaçtılar' iftirasını meşrulaştırmaya çalışan CHP'nin dağıttığı bildiriyi Yılmaz Büyükerşen'in bastığını söyledi.

12 uçak dolusu altın yalanı

27 Mayıs darbesi sonrasında, Başbakan Adnan Menderes'i idama götürmek için özellikle medya üzerinden sayısız yalan ortaya atılmıştı.

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Onlardan en çok dikkat çekeni, 12 uçak dolusu altın. Dağıtılan bir bildiride Menderes ve Bayar'ın 'yakalandığı' açıklanmış, matbaası olan herkesten bu haberi yayması istenmişti. O bildiri şöyle:

Eskişehir Örf İdare Kumandanlığı Tebliği

Ankara'da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır.

Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Reisicumhur Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevfik edilmiştir.

Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basın yayınlamalıdır.

Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedil Kireçtepe.

Yılmaz Büyükerşen'den alçak 'Osmanlı' sözleri

Haddini ve boyunu aşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 3 kıtaya hükmeden cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun şu alçak ifadelerle hedef almuştı:

“Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar, hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya”