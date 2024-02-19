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Gündem Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef alan Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti!
Gündem

Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef alan Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 11:33:00 - 2024-02-19 11:40:48
Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef alan Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti!

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'e attığı rezil iftirayı yeniden gündeme getirdi. Yılmaz'ın sözleri adeta Türkiye'yi salladı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yılmaz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile ilgili sözleri gündem oldu.

Ülke TV'de ekrana ekrana gelen Hafta Sonu programında konuşan Yılmaz, alçak ifadelerle Osmanlı'ya olan kinini gözler önüne seren Büyükerşen'in darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Mendres'e attığı rezil iftirayı hatırlattı.

Murat Yılmaz, Adnan Menderes'e atılan '12 uçak dolusu altınla kaçtılar' iftirasını meşrulaştırmaya çalışan CHP'nin dağıttığı bildiriyi Yılmaz Büyükerşen'in bastığını söyledi.

12 uçak dolusu altın yalanı

27 Mayıs darbesi sonrasında, Başbakan Adnan Menderes'i idama götürmek için özellikle medya üzerinden sayısız yalan ortaya atılmıştı.
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Onlardan en çok dikkat çekeni, 12 uçak dolusu altın. Dağıtılan bir bildiride Menderes ve Bayar'ın 'yakalandığı' açıklanmış, matbaası olan herkesten bu haberi yayması istenmişti. O bildiri şöyle:

Eskişehir Örf İdare Kumandanlığı Tebliği

Ankara'da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır.

Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Reisicumhur Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevfik edilmiştir.

Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basın yayınlamalıdır.

Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedil Kireçtepe.

Yılmaz Büyükerşen'den alçak 'Osmanlı' sözleri

Haddini ve boyunu aşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 3 kıtaya hükmeden cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun şu alçak ifadelerle hedef almuştı:

“Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar, hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya”

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Yorumlar

ziyaretçi

Bu tip sözde "yerli" gavurlarımız, Haçlı gavuruna bile Tebbet okutur.

Turan

Hoca aslında partisi CHP ve yöneticilerine çok kızgın. Tam konuşmaya başladı ki tepkiler - teklifler gelince sustu. Ancak öfkesi dinmedi. O da kolay yolu seçti önce Osmanlı'ya, Menderes'e çatmaya başladı. Hocam en iyisi heykel, siz heykel yapmaya devam, stres filan kalmaz. Mazallah yaşınız hayli ileri, kalbiniz tekler filan!
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