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Ekonomi Yıllık ücretli izne ne zaman çıkılabilir?
Ekonomi

Yıllık ücretli izne ne zaman çıkılabilir?

İşe yeni başlamış veya yıllık ücretli izne çıkmak isteyen vatandaşlar, söz konusu izne nasıl, ne zaman çıkabileceklerini merak ediyor. Yıllık izin sürelerinde belirli yaş gruplarına dair özel bir düzenleme olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, yıllık ücretli izne ne zaman çıkılabilir? Yıllık izin sürelerine ilişkin belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenleme mevcut mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:08:00 -
Yıllık ücretli izne ne zaman çıkılabilir?

İşe yeni başlamış veya yıllık ücretli izne çıkmak isteyen vatandaşlar, söz konusu izne nasıl, ne zaman çıkabileceklerini merak ediyor. Yıllık izin sürelerinde belirli yaş gruplarına dair özel bir düzenleme olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, yıllık ücretli izne ne zaman çıkılabilir? Yıllık ücretli izne ne zaman çıkılabilir?

Yıllık ücretli izne ne zaman çıkılabilir?

İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az 1 yıl çalışılması durumunda yıllık ücretli izne çıkılabilir. Ancak ardı ardına veya farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmışsa, yıllık izne hak kazanılması için gerekli olan 1 yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gerekmektedir. Örneğin önce A işverenine ait X işyerinde 4 ay, sonra da yine A işverenine ait Y işyerinde 8 ay çalışılmış ise, her iki hizmet süresi toplanacağı için Y işyerindeki 8 aylık çalışma yıllık izne hak kazanmak için yeterli olur.

Yıllık izin sürelerine ilişkin belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenleme mevcut mu?

Yıllık izin sürelerine ilişkin belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenleme mevcuttur. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık izin süresi en az 20 gün olmaktadır. Örneğin; 16 yaşında bir işçi, hizmet süresi beş yıldan az dahi olsa, 18 yaşına gelinceye kadar, her yıl için yıllık izinlerini 14 gün olarak değil 20 gün üzerinden kullanabilmelidir.

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