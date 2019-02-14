Yıllık izin süresi kıdeme bağlı

Soru: Bir şirkette dokuz sene çalıştım ve 2016 yılında bu işyerinden emeklilik hakkını elde edip, emekli olunca ayrıldım. Aynı işyerine üç ay sonra yeniden girdim. İşyeri bana kaç günlük yıllık izin kullandırmalı?

Veli D.

Cevap: Yıllık izin sürelerinin hesabında işyerindeki kıdem süresine bakılır. İşçinin aynı işverenin değişik zamanlarda da olsa aynı işyerinde ya da değişik işyerlerinde geçen kıdem süresi birleştirilerek yıllık izin süresi hesaplanır. Bu kural 4857 sayılı İş Kanununun 54 üncü maddesinde özellikle belirtilmiştir. İş Kanununun bu emredici hükmüne göre işyerindeki kıdeminiz 5 yıldan fazla 15 yıldan az olduğu için yıllık izin hakkınız 20 gün olacaktır. Ayrıca kıdemi 5 yıldan az bile olsa 18 yaşından küçük işçilerle 50 yaşından büyük işçilere en az 20 gün yıllık izin kullandırılması da yasanın emridir.