“Yıllık enflasyondaki yavaşlama devam etti”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.

Rapora göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,03 arttı ve yıllık enflasyon 0,04 puan yükselerek yüzde 19,71 oldu. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etti, ana eğilimindeki düşük seviyeler korundu.

Bu dönemde hizmet yıllık enflasyonu yataya yakın bir seyir izlerken, temel mallar enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürdü.

Gıda yıllık enflasyonu, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin artışa bağlı olarak yükseldi.

Enerji enflasyonundaki artışta ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler etkili oldu.