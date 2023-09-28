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Yerel Yılların kuyumcusu, kar vaadiyle müşterilerini dolandırdı!
Yerel

Yılların kuyumcusu, kar vaadiyle müşterilerini dolandırdı!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 10:51:00 - 2023-09-28 10:53:57
Yılların kuyumcusu, kar vaadiyle müşterilerini dolandırdı!

Bahçelievler'de uzun yıllar boyunca kuyumculuk yapan M.A., iddiaya göre kar vaadiyle müşterilerinden para ve altın aldı. Geçtiğimiz hafta cenaze iddiasıyla dükkanını kapatan M.A.'dan haber alamayan müşterileri dükkan önünde toplandı.

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uzun yıllardır kuyumculuk yapan M.A.'nın mahallelinin güvenini kazanarak kar vaadiyle para ve altınlarını dolandırdığı iddia edildi. M.A. geçtiğimiz hafta dükkanına astığı 'cenazem var' yazısının ardından 1 haftadır dükkanını açmadı. Mağdur olduklarını iddia eden müşteriler ise M.A.'ya ulaşamayınca kuyumcu dükkanının önüne gelerek beklemeye başladı. Öte yandan kuyumcuya yurt dışında yaşayan Türklerin de yüklü miktarda altın ve para bıraktığı iddia edildi.

"ÇARŞAMBA DEMİŞLERDİ AMA KAPI DUVAR"

Mağdurlardan Çiçek Avcı, "Burası çok eski bir işletme şok içerisindeyiz. Bütün düğün alışverişlerimizi buradan yapardık. Modeli değişecek diye bilezik bırakmıştık. Bir duyum aldık herkesi dolandırdılar diye. Biz çok inanmadık açıkçası. Çünkü öyle insanlar değillerdi. Bana çarşamba günü demişlerdi ama geldiğimde gördüğünüz gibi kapı duvar. Telefonları da açmıyorlar dönüş de sağlamıyorlar. Burada benim gibi bir sürü insan var hepsi mağdur. Benim küçük olabilir ama ciddi yatırımları olan insanlar var. Ne olursa olsun bir açıklama yapmaları gerektiğini düşünüyorum. İflas etmiş olabilirler kimsenin gırtlağına yapışmıyoruz bize açıklama yapsınlar. Ben kendilerini 25 yıldır tanıyorum. Şu an şaşkınlık içerisindeyim öyle insanlar değillerdi. İnsanların kuyruğa girdiği, ailecek alışveriş yaptığımız yerdi. Daha önce de böyle bir şey hiç olmadı" dedi.

"HATA BİZİM KİMSENİN DEĞİL"

Başka bir mağdur Veysi Başkani ise, "30 yıldır tanıdığımız bir yer ama 3 aydır paramızı alamadık. Kardeşiyle bugün de konuştum vereceklerini söylüyor ama inanmıyoruz. Benim ailemin 4-5 milyon alacağımız var. Kaçtığını söylüyorlar henüz bilmiyoruz. Ben açılacağını düşünmüyorum. 45-50 yıllık bir esnaflığımız var. Al-ver yapıyoruz. Hata bizim kimsenin değil. Şu an ne olacağı belli değil. Benim yurtdışından tanıdıklarımın milyon dolarları var. 1 haftadır kapalı. Cenazemiz var deyip gittiler. Kardeşinin telefonu açık ama ağabeyinin telefonu kapalı. Ne olacak bilmiyoruz. Herkes mağdur" dedi.

İddiaların odağındaki kuyumcu dükkanı sahibine ise ulaşılamadı.

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