Yıllardır yerlerinde sayıyorlar! Anket sonuçlarını açıklayan Sözcü, 7 yıl önceki yalanını tekrarladı

Sözcü her zamanki gibi yalan haberler servis ederek algı operasyonuna kalkışıyor. Yıllardır yerinde sayan gazete, eski haberlerinde AK Parti'ye karşı kullandığı ifadeleri farklı isimler üzerinden tekrar servis ederek, "AK Parti bu kez bitti" edebiyatı yapmaya kalkışıyor.

"Oy oranı yüzde 30'larda"

Araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AK Parti'nin oy oranı hakkında Sözcü'ye konuştu. Ağırdır, AK Parti'nin yüzde 45'lerden yüzde 30'lara gerilediğini iddia etti.

Söz konusu haberi Sözcü, "Çarpıcı sonuç: AKP’nin oy oranı yüzde 30’lara düştü" başlığıyla servis etti.

Yıllar önce aynı haberi yapmıştı

Sözcü, 2013 yılında AK Parti ile ilgili aynı haberi yapmıştı. Sözcü kafasının yıllardır bir arpa boyu yol kat edemediğini gözler önüne seren haberde gazete, "Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine, Gezi eylemi damgasını vurdu. AKP'nin oyu yüzde 38'e geriledi" ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu haberin ardından AK Parti, her seçimde birinci parti olarak galip geldi. Bu süreçte AK Parti'nin oy oranı, yüzde 49,5'lere kadar yükseldi. Sözcü'nün aynı kafayla yalan haberlere imza atması, kamuoyunda tepkilere neden oldu.