Yıllardır terör örgütünün işgali altındaydı Suyun kontrolü Şam'da

SON DAKİKA
Suriye ordusunun, Münbiç’in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Tişrin Barajı’nı kontrol altına aldığı bildirildi.

Suriye ordusunun, Münbiç’in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Tişrin Barajı’nı kontrol altına aldığı bildirildi.

Münbiç’teki AA ekibinin bildirdiğine göre, Suriye ordu birlikleri yürüttükleri askeri operasyon sonucunda Tişrin Barajı’nda tam kontrol sağladı.

AA ekibi, sabah saatlerinde, örgüt unsurlarının baraj sahasından çekilmeye başladığını aktarmıştı.

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.

