Yıllardır dizilerle özendiriliyor! Pavyon hayatı yine yaptı yapacağını

Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kol gezdiği, kadının bedeninin en net sömürü alanlarından birisi olan pavyonlar, yıllardır dizi filmlerle güzellenirken, hayatları karartıyor.

Eğlendiği pavyonda öldürüldü!

İzmir'in Tire ilçesinde eğlendiği pavyonda çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 37 yaşındaki berber Fevzi Nacak, bıçaklanarak öldürüldü.

C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, kurtarılamadı.

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Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.