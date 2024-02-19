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Gündem Yıllardır dizilerle özendiriliyor! Pavyon hayatı yine yaptı yapacağını
Gündem

Yıllardır dizilerle özendiriliyor! Pavyon hayatı yine yaptı yapacağını

Yeniakit Publisher
2024-02-19 18:13:00 - 2024-02-19 18:15:01
Yıllardır dizilerle özendiriliyor! Pavyon hayatı yine yaptı yapacağını

Eşi 5 aylık hamile olan 37 yaşındaki Nevzi Nacak adlı genç adam, eğlendiği pavyonda çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kol gezdiği, kadının bedeninin en net sömürü alanlarından birisi olan pavyonlar, yıllardır dizi filmlerle güzellenirken, hayatları karartıyor.

Eğlendiği pavyonda öldürüldü!

İzmir'in Tire ilçesinde eğlendiği pavyonda çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 37 yaşındaki berber Fevzi Nacak, bıçaklanarak öldürüldü.

C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, kurtarılamadı.
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Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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