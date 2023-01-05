Yıllardır bulunamayan hazinenin haritası ortaya çıktı!

Hollanda Ulusal Arşivleri'nde saklanan belge ilk kez görüntülendi. Nazi askerlerinin 1944 yılında çaldığı eşyaların saklandığı yeri işaret eden harita tüm dünyanın dikkatini çekti. Mücavher ve elmasların yer aldığı hazinenin Hollanda'nın orta Gelderland bölgesinde bulunan Ommeren köyü yakınlarında gömülü olduğu düşünülüyor.

Hürriyet'in haberine göre; Nazi askerlerinin, 1944 Arnhem Muharebesi sırasında çaldığı bir yığın değerli eşyayı nereye sakladığını gösteriyor.

NL Times gazetesine göre gizli hazinenin bulunması için yıllar boyunca çok sayıda girişimde bulunuldu.

Hatta Hollanda Devleti ganimetin bulunmasına yardımcı olması için bölgeye bir Nazi subayı bile getirdi ancak hiçbir şey bulunamadı.

Hollanda Ulusal Arşivleri'nde Annet Waalkens, Omroep Gelderland'a verdiği röportajda, Arnhem'in savunması sırasında, Rotterdamsche Bank'da bir patlama meydana geldiğini ve Nazi askerlerinin olay yerinden ganimetleri alarak kaçtığını söyledi.

3 senaryo var

Milyonlarca Dolar değerinde olduğu düşünülen ganimetine ilişkin 3 temel senaryo gündemde;

Ganimetin hazine avcıları tarafından bulunmuş olması

Gömülü eşyaların tesadüfen birisi tarafından bulunması ve bildirilmemiş olması

Nazi askerlerinin savaş bitmeden bölgeye gidip ganimetleri geri alması

Nazilerin gizli haritasının da içinde olduğu belgeler Hollanda'nın 'Arşivlere Açık Erişim Günü' kapsamında yayınlandı.

Yayınlanan tarihi belgeler arasında toplama kamplarındaki taciz iddialarını inceleyen bir komitenin raporları da var.

Polonya’da çalışmalar sürüyor

Öte yandan Silesian Bridge Foundation isimli bir araştırma grubu Nazi Ordusu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya sakladığı gizli hazineyi bulmak için uzun süredir çalışmalar yürütüyor.

Polonya’nın güneyindeki Minkowskie kasabasında yer alan eski bir sarayın altında kazı çalışmaları yapan ekip, geçtiğimiz Mayıs ayında dört ton ağırlığında bir metal kutu bulduklarını kutunun içinde başka hazineleri ortaya çıkarabilecek gizli belgeler olduğunu açıklamışlardı.