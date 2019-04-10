Yıllardır Bebek Hasreti Çeken Anne Bebeğine Kayseri Şehir Hastanesinde Kavuştu

Uterus kısalığı nedeni ile önceki gebeliğinde bebeğini 26. haftada kaybeden Hatice Şahin, aradığını şifayı tavsiyeler üzerine özel bir hastaneden refere edilerek geldiği Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde buldu.

Kayseri Şehir Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy ve Uzm. Dr. Cemal Ünlü tarafından gebeliği boyunca takip edilen Hatice Şahin, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan Cercloge (Rahim Ağzına Dikiş Atma) işleminin ardından ilk bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Cercloge (rahim ağzına dikiş atma) işlemi sayesinde bebeğin sağlıklı bir şekilde doğal sürecinde dünyaya geldiğini belirten Doç. Dr. Hüseyin Aksoy “Özlem bize 14. haftada özel bir hastaneden refere edildi. Daha önce 26 haftalık erken doğum yapmış ve bebeğini kaybetmiş. Bu hastalar riskli hastalar. 15. haftada rahim ağzının sınırının altında olduğunu tespit ederek Cercloge (rahim ağzına dikiş atma) işlemi kararı verdik. Sonrasında da risk taşıdığı için kendisini her hafta takip ettik. Dünde sağlıklı bir erkek çocuk doğumu gerçekleşti.

Bu hastaların mutlaka iyi takip edilmesi gerekiyor. Biz bu imkânı Kayseri Şehir Hastanesi olarak ücretsiz şekilde sunuyoruz. Aynı zamanda burada doğumu da yapabiliyorlar. Büyük bir imkan. Bu konuda sıkıntı yaşayan hastalarımız mutlaka bize başvursunlar” dedi.

Uzm. Dr. Cemal Ünlü; “Hastamızın öncesinde 26 haftalık erken doğum hikâyesi vardı. Takiplerimizde de rahim ağzı uzunluğunda kısalma görmemiz sebebiyle, erken doğum riski taşımaktaydı. Hastamıza gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaç tedavisi denedik. Sonrasında 24. haftadan önce rahim ağzına dikiş atmaya karar verdik. Bu sayede bebeği 37. haftaya kadar getirerek sağlıklı bir şekilde doğumun gerçekleşmesini sağladık” dedi.

İlki düşükle sonuçlanan gebelikten dolayı endişeli bir süreç yaşadıklarını belirten Özlem Şahin ise “Birinci gebeliğimde erken doğum nedeniyle bebeğimi kaybettim. Çok sıkıntılar yaşadık bu seviyeye gelebileceğimizi düşünemiyorduk. Hüseyin hocamız ve Cemal hocamızın sayesinde bebeğimi kucağıma aldım. Her şey için teşekkür ediyorum” dedi.

Babaanne Mehtap Şahin ise torununu sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “ Allah herkese nasip etsin çok güzel bir duygu. Tavsiye üzerine geldik. Cemal hocam ve Hüseyin hocamla burada tanıştık. Süreçte bize çok yardımcı oldular. Hastanede ilgi ve alaka çok güzeldi. 14. haftadan sonra her hafta kontrole geldik. Çokta memnun kaldık. Sağ olsunlar bu güne geldik” dedi.