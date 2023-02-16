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Yaşam Yıllara meydan okumuştu! Ağaç depremle bu hale geldi
Yaşam

Yıllara meydan okumuştu! Ağaç depremle bu hale geldi

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. 10 günün ardından ortaya yeni görüntüler de çıkıyor. Kahramanmaraş'ta bir ağaç depremde bu hale geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:01:00 -
Yıllara meydan okumuştu! Ağaç depremle bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Pazarcık’ta bulunan bir ağaç, sarsıntının şiddetiyle ikiye bölündü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası, bölgeden şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde boş arazide bulunan bir ağaç, şiddetli depremler sonrası ikiye bölündü. Ağacın gövdesinde oluşan bölünme, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

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