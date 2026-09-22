Yıllar süren dava sonuçlandı! Restorandaki “ketçap” krizine Yargıtay’dan son nokta

Bir restoranda yaşanan ketçap tartışması, tarafları yıllar sürecek bir hukuk sürecinin karşı karşıya getirdi. İşyerinde 6 yıldır çalışan aşçı, müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle işyeri ortağının hakaretine uğradığını ve işten çıkarıldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Sinkaflı küfür edildiği iddia edildi

Tam 6 senedir çalıştığı restoranda patronun hakareti ve küfrüne maruz kalan aşçı, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı aşçı, işyerinin ortağı olan R.S'nin müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle sinkaflı küfür ederek kendisini işyerinden kovduğunu, iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini öne sürdü. Maaşının tamamının elden ödendiğini, davacının son bir yılda eksik ödenen ücret alacağının olduğunu, haftanın yedi günü 06.30-20.00 saatleri arasında çalıştığını dile getirdi. Çalışmanın ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de devam ettiğini, asgari geçim indirimi bedelinin ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ile eksik ödenen ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren; davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını, işyerini terk edenin davacı taraf olduğunu, bu nedenle tazminat talep etme hakkı olmadığını, fesih tarihindeki son ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) beyan edildiği gibi olduğunu, işyerinde fazla çalışma yapılmadığını, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışılmadığını dile getirdi.

İş Mahkemesi, ispat yükü üzerinde olan davalı tarafından dosyaya iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine dair delil ibraz edilmediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına hükmetti. Davacının kullanmadığı izinleri karşılığı yıllık ücretli izin alacağı bulunduğu, ödendiği ispatlanamayan ücret ve asgari geçim indirimi alacakları bulunduğu, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti taleplerinin ise ispatlanamadığından reddi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Taraf vekillerince istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiği, emeklilik nedeniyle feshin gerçekleştiği dönemde de kıdem tazminatına hak kazandığı, taraf tanık beyanlarına göre davacının son olarak davalı yetkilisinin sinkaflı küfretmesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dikkat çekti. İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, kararın oy birliği ile onanmasına hükmetti.