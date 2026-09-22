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Spor
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Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

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Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika gibi dünya devleriyle kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın uluslararası piyasadaki güncel piyasa değeri futbolseverlerin merak konusu oldu. Dünyanın en değerli 25 milli takımının listelendiği güncel sıralamada Ay-Yıldızlılarımız, 407 milyon Euro'luk toplam kadro değeriyle 18. basamakta yer alarak gücünü bir kez daha kanıtladı. Listenin zirvesinde 1.67 milyar Euro ile İngiltere yer alırken, Türk millilerinin devasa piyasa değeri spor kamuoyundan tam not aldı.

#1
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek. Dünyanın önemli milli takımlarının yer aldığı organizasyon öncesinde futbol dünyasının en değerli 25 milli takımı belli oldu. İşte dünyanın en pahalı Milli Takımları:

#2
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

25- Rusya | 260.6 milyon Euro

#3
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

24- Amerika Birleşik Devletleri | 260.8 milyon Euro

#4
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

23- İsviçre | 301.4 milyon Euro

#5
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

22- Japonya | 315 milyon Euro

#6
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

21- Sırbistan | 316.6 milyon Euro

#7
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

20- Yunanistan | 323.6 milyon Euro

#8
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

19- Uruguay | 366.2 milyon Euro

#9
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

18- Türkiye | 407 milyon Euro

#10
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

17- İsveç | 414.08 milyon Euro

#11
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

16- Danimarka | 421 milyon Euro

#12
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

15- Hırvatistan | 424 milyon Euro

#13
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

14- Senegal | 476,60 milyon Euro

#14
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

13- Fildişi Sahili | 479.2 milyon Euro

#15
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

12- Fas | 551.4 milyon Euro

#16
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

11- Belçika | 568.8 milyon Euro

#17
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

10- Norveç | 620.1 milyon Euro

#18
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

9- Brezilya | 851 milyon Euro

#19
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

8- Hollanda | 852 milyon Euro

#20
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

7- İtalya | 871.5 milyon Euro

#21
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

6- Arjantin | 958.5 milyon Euro

#22
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

5- Portekiz | 1 milyar Euro

#23
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

4- Almanya | 1.3 milyar Euro

#24
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

3- İspanya | 1.35 milyar Euro

#25
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

2- Fransa | 1.4 milyar Euro

#26
Foto - Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

1- İngiltere | 1.67 milyar Euro

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