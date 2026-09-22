Dünyanın en pahalı Milli Takımları açıklandı! Milyonluk devlerin arasında Türkiye’nin yeri şaşırttı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika gibi dünya devleriyle kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın uluslararası piyasadaki güncel piyasa değeri futbolseverlerin merak konusu oldu. Dünyanın en değerli 25 milli takımının listelendiği güncel sıralamada Ay-Yıldızlılarımız, 407 milyon Euro'luk toplam kadro değeriyle 18. basamakta yer alarak gücünü bir kez daha kanıtladı. Listenin zirvesinde 1.67 milyar Euro ile İngiltere yer alırken, Türk millilerinin devasa piyasa değeri spor kamuoyundan tam not aldı.