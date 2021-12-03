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Medya Yıllar sonra setlere döndü! Alişan TRT'nin Seksenler dizisinde
Medya

Yıllar sonra setlere döndü! Alişan TRT'nin Seksenler dizisinde

Şarkıcı Alişan, yıllar sonra setlere geri döndü. Sosyal medya hesabından setten paylaşımlar yapan Alişan, TRT 1'nin fenomen dizisi Seksenler'de rol alacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:08:00 - 2021-12-03 09:14:47
Yıllar sonra setlere döndü! Alişan TRT'nin Seksenler dizisinde

Yıllar önce yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Ferhat rolüyle yıllardır adından söz ettiren Alişan, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da devam ediyor. Alişan, şimdi de Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak rol alacak.

Setlere döndü

Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve sonrasında ailesine zaman ayıran Alişan, dizide rol alacağını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Alişan, dizinin oyuncularıyla pozlarını paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

Birçok dizide oynadı

Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı oyunculuklarla da tanınan Alişan, Alişan ilk olarak 1998 yılında çekilmeye başlanan Aynalı Tahir'de başrol oynamıştı. Alişan daha sonra ise Falçata Kemal, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Cennet Mahallesi ve Dostlar Mahallesi dizilerinde rol almıştı.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu, kadrosunda Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Özlem Balcı gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi, hafta içi her gün TRT 1'de ekrana gelmeye devam ediyor.

 

 

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