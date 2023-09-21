Yıllar önce 22 dolarlık Bitcoin alıp unutmuştu: Hatırlayınca hayatı bir anda değişti!

Norveçli Kristoffer Koch satın aldığı 22 dolar değerindeki Bitcoin'i tamamen unutmuştu. 2009 yılında henüz 25 yaşındayken satın aldığı Bitcoin, gün geldi ve hayatını değiştirdi.

2008'de Satoshi Nakamoto tarafından yazılan ve onu o yıl icat eden eski bir belgeyi okumaya karar veren Norveçli adam, teknolojiye hayran olup 22 dolar değerindeki 5.000 Bitcoin satın almıştı. Ancak yıllar geçtikçe Koch yatırımını unuttu. YIllar 2013'ü gösterdiğinde ise Koch bu harika yatırımını hatırladı.

"O DÖNEM SADECE ÇORAP SATIN ALINABİLİYORDU"

Yaptığı yatırımı anlatan Koch, "O günlerde satın alınabilecek tek ürün alpaka çoraplarıydı, bu yüzden hayatıma devam ettim ve bu girişimle ilgili düşüncelerden vazgeçerek bunun yerine işime odaklandım" diyor.

Yıllar sonra yaptığı yatırımı hatırlayan Koch'un elindeki 5.000 Bitcoin'in değeri 850.000 dolar civarındaydı.

Koch, Norveç medyasında şunları söyledi:

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“En çılgın rüyalarımda bile bu kadar değer kazanacağını hayal edemezdim. Kendinde değeri olmayan bir şeye değer yüklememizi sağlayan bu psikolojik refleksler çok tuhaf."

ŞİFREYİ HATIRLAMASI BİRAZ UZUN SÜRDÜ

Bitcoinler genellikle şifrelenmiş cüzdanlarda saklanır. Bu cüzdana erişebilmeniz için de şifreyi hatırlamanız gerekiyor. Koch, şifreyi hatırlamasının biraz zaman aldığını ve oldukça stresli bir süreç olduğunu da ekledi.

Koch, kazancıyla Oslo'da kendien lüks bir daire aldı ve geri kalanını da kullanmaya devam ediyor.