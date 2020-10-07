  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yılın yarısını yaylada geçiren göçerlerin zorlu hayatı
Aktüel

Yılın yarısını yaylada geçiren göçerlerin zorlu hayatı

Ağrı'da hayvanlarıyla ilkbaharda yaylalara gelen, yılın yarısını sosyal hayattan uzak doğayla iç içe geçiren göçer aileler, havaların gece soğumaya başladığı bugünlerde dönüş yolculuğuna hazırlanıyor - Göçerlerden Mehmet Kızılay: - "Sabah havalar çok soğuk olmasına rağmen inekleri sağıyoruz. Çocuklarımız da bize yardım ediyor. Üzerimize kar yağabilir ama biz her şeye hazırlıklıyız" - Göçerlerden Hatice Pelik: - "Peynirimizi yaptık, tereyağımızı eritiyoruz. Yayla havası temiz ve güzeldir ama şartlar çok zor. Saat 04.00'te uyanıp ineklerimizi sağıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:19:10 -
Yılın yarısını yaylada geçiren göçerlerin zorlu hayatı

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - İlkbaharda havaların ısınmasıyla simental cinsi büyükbaş hayvanlarını otlatmak için Iğdır'dan Ağrı'ya gelerek yılın yarısını yaylalarda geçiren göçerler, doğayla iç içe yaşam sürerek tüm zorluklara karşı mücadele veriyor.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Ağrı'daki yaylalar, her yıl yaz aylarında geçimini hayvancılıkla sağlayan yüzlerce göçer aileye ev sahipliği yapıyor.

Kış mevsimlerinin çetin geçtiği Ağrı'da, ilkbaharda karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne kavuşan Cumaçay köyü yakınındaki yayla, Iğdırlı göçer aileleri ağırlıyor.

Mayısta simental cinsi büyükbaş hayvanlarını verimli bölgelerde otlatmak için tırlara yükleyerek Ağrı'ya getiren göçerler, yaylaya çadırlarını kurarak yılın yaklaşık 6 ayı burada konaklıyor.

Yaz boyunca yaylada teknolojiden uzak doğayla iç içe yaşam sürerek her türlü zorluğa göğüs geren göçerler, sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp günlük işlerini yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Erken saatlerde kolları sıvayan kadınlar, çadırlarının önündeki ağıllarda gece boyunca dinlenen onlarca simental cinsi ineğin sağımını yapıyor.

Kadınlara yardımcı olan erkekler de sağım işlemlerinin ardından taşların üzerine döktükleri tuzu yedirip bakımlarını yaptıkları hayvanlarını yayladaki meralara götürüp otlatıyor.

Zorlu yaşamın sürdüğü yaylada iş yükünü omuzlayan kadınlar, ineklerden elde ettikleri sütü kazanlara koyup yaktıkları ateşte kaynatarak tereyağı ve kış için çeşitli ürünler elde ediyor.

Yaylada yıkadıkları küçükbaş hayvanların yünlerini de sererek güneşte kurutan kadınlar, havaların soğumaya başladığı bugünlerde ısınmak için soba yakıp üzerinde çeşitli yemekler yapıyor.

- Göçer aileler kış öncesi dönüş hazırlığı yapıyor

Göçer aileler, havaların soğumaya başlaması ve yaklaşan kış mevsimi öncesi alçak rakımdaki evlerine dönmek için hazırlık yapıyor.

Göçerlerden Mehmet Kızılay, AA muhabirine, yılın yarısını geçirdikleri yaylalarda yaşamın zor geçtiğini ve 2 hafta içinde Iğdır'a döneceklerini söyledi.

Tek geçim kaynakları hayvanlarını otlatmak için yaylaya geldiklerini belirten Kızılay, şunları kaydetti:

"Kış için sütümüzü, peynirimizi ve yağımızı hazırlayıp evimizde döneceğiz. Bu sene yaylaya önceki yıla göre daha az hayvan getirdik, 200 hayvanın otlayacağı yere 100 inek getirdik. Otlak alan fazla olduğu için bu sene geç gideceğiz. Sabah havalar çok soğuk olmasına rağmen inekleri sağıyoruz. Çocuklarımız da bize yardım ediyor. Yayla hayatımız devam ediyor, üzerimize kar yağabilir ama biz her şeye hazırlıklıyız."

Seyran Kızılay da inekleri sağıp elde ettikleri sütü yaz boyunca mandıraya satıp evlerinin ekonomisine katkı sağladıklarını ve son bir aydır peynir üretimine ağırlık verdiklerini anlattı.

Hatice Pelik ise yaylaya 5 aile olarak geldiklerini, kendilerinden başka bu mevsimde yaylalarda göçer kalmadığını ve herkesin memleketine gittiğini belirtti.

Yaylada zorluk ve güzelliklerin bir arada yaşandığını dile getiren Pelik, "Peynirimizi yaptık, tereyağımızı eritiyoruz. Yayla havası temiz ve güzeldir ama şartlar çok zor. Saat 04.00'te uyanıp ineklerimizi sağıyoruz." dedi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler
Dünya

ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Ordusu'nun Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerini bloke ettiğini duyurdu.

Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay