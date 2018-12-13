Yılın son çeyreğinde iş değiştirenlerin sayısı arttı

Global insan kaynakları seçme/yerleştirme ve danışmanlık şirketi, Randstad’ın Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması’nın 4. Çeyrek Raporu yayınlandı. Randstad’ın yılın son çeyreğinde yayınlandığı raporu, iş memnuniyetinden, iş yerinde dijitalizasyona, iş değişikliği oranından küresel hareketliliğe kadar iş yaşamına dair çarpıcı veriler sunuyor.

Teknoloji fırsatı

Randstad Workmonitor’e göre gelecek altı ay içinde başka bir işveren için çalışma beklentisi içinde olan çalışanların dünya genelindeki sayısı artış gösterirken, Türkiye’de iş değişim oranı azaldı. Randstad Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması’nın 4. Çeyrek Raporu’na göre dünya genelinde çalışanların yüzde 74’ü teknolojinin artan etkisini fırsat olarak görüyor. Teknolojinin artan etkisini fırsat olarak görme konusunda Çin yüzde 93’lük oranla globalin üzerinde yer alırken, Türkiye yüzde 86 oranıyla dünyada 4. sırada yer alıyor.

Dijital beceri ön planda

Dünya genelinde çalışanların yüzde 80’i gelecekte istihdam edilebilmek için daha fazla dijital beceri kazanmak istiyor. Bu oran yüzde 93’le en yüksek Malezya’da kaydedilirken, Malezya’yı Çin, Meksika, Romanya gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye ise yüzde 88 oranıyla 10. sırada yer alıyor.