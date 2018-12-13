THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yılın son çeyreğinde iş değiştirenlerin sayısı arttı

Bir araştırma raporuna göre, gelecek altı ay içinde başka bir işveren için çalışma beklentisi içinde olan çalışanların dünya genelindeki sayısı artış gösterirken, Türkiye’de iş değişim oranı azaldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:18
Yılın son çeyreğinde iş değiştirenlerin sayısı arttı

Global insan kaynakları seçme/yerleştirme ve danışmanlık şirketi, Randstad’ın Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması’nın 4. Çeyrek Raporu yayınlandı. Randstad’ın yılın son çeyreğinde yayınlandığı raporu, iş memnuniyetinden, iş yerinde dijitalizasyona, iş değişikliği oranından küresel hareketliliğe kadar iş yaşamına dair çarpıcı veriler sunuyor.

Teknoloji fırsatı

Randstad Workmonitor’e göre gelecek altı ay içinde başka bir işveren için çalışma beklentisi içinde olan çalışanların dünya genelindeki sayısı artış gösterirken, Türkiye’de iş değişim oranı azaldı. Randstad Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması’nın 4. Çeyrek Raporu’na göre dünya genelinde çalışanların yüzde 74’ü teknolojinin artan etkisini fırsat olarak görüyor. Teknolojinin artan etkisini fırsat olarak görme konusunda Çin yüzde 93’lük oranla globalin üzerinde yer alırken, Türkiye yüzde 86 oranıyla dünyada 4. sırada yer alıyor.

Dijital beceri ön planda

Dünya genelinde çalışanların yüzde 80’i gelecekte istihdam edilebilmek için daha fazla dijital beceri kazanmak istiyor. Bu oran yüzde 93’le en yüksek Malezya’da kaydedilirken, Malezya’yı Çin, Meksika, Romanya gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye ise yüzde 88 oranıyla 10. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:18
  1. Randstad
  2. Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması’nın 4. Çeyrek Raporu
  3. iş memnuniyeti
  4. Randstad Workmonitor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın, güne yükselişle başladı
    1. Gram altın, güne yükselişle başladı
    2. Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna..
    3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ..
    4. TCMB'den döviz depo ihalesi
    5. PTT’deki Hazine hisseleri Türkiye..
    6. Adana'da çocuğun kazara babasını..
    7. Aksaray'da iki işçi servisi çarpıştı:..
    8. Düzensiz göçmenler balık çiftliği..
    9. Türkiye’nin gökyüzündeki yeni markası..
    10. MÜSİAD’ın ‘Zimem defteri’ uygulaması..
    11. Göztepe, Kemal Özdeş'le ilk sınavında
    12. Osmanlı’ya küfür serbest mi?
    13. Furkan Korkmaz'dan Nets potasına 18 sayı
    14. Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul..
    15. Uzakdoğu’ya ihracat ‘ATAK’ı
    16. "Tatlı Kaçık" oyununun prömiyeri yapıldı
    17. Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan..
    18. 26 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
    19. Yılın son çeyreğinde iş..
    20. ASELSAN'dan yeni sözleşme açıklaması
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...