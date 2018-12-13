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“Yılın Otomotiv Şirketi” Oyak Renault oldu

Oyak Renault, Boğaziçi Üniversitesi’nin Mühendislik Kulübü tarafından “Yılın Otomotiv Şirketi” ödülüne layık görüldü.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:03
“Yılın Otomotiv Şirketi” Oyak Renault oldu

Oyak Renault, Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi. Düzenlenen törende ödülü Oyak Renault adına Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun aldı. Oyak Renault olarak ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aoun, şunları söyledi: “Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin Mühendislik Kulübü tarafından “Yılın Otomotiv Şirketi” olarak ödüllendirilmek Oyak Renault adına bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Halka açık yapılan anket sonucunda, binlerce kişinin oylaması ile Oyak Renault “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi olarak, Ar-Ge ve inovasyona dayalı gücümüzü donanımlı mühendislerimiz sayesinde geliştiriyor, 50 yılı aşkın tecrübemiz ve yetkin insan kaynağımızla otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme yön veriyoruz.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:03
  1. Oyak Renault
  2. Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri
  3. Yılın Otomotiv Şirketi
  4. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun
  5. Boğaziçi Üniversitesi

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