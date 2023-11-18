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Otomotiv Yılın Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası: Anadolu Isuzu
Otomotiv

Yılın Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası: Anadolu Isuzu

Yeniakit Publisher
2023-11-18 16:32:00 -
Yılın Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası: Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu, ALFA Awards Ödülleri'nde 2023'te "Yılın Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Ticari Otomotiv Markası" seçildi.

Anadolu Isuzu, bu sene 9'uncu kez gerçekleştirilen ve müşteri deneyimi yönetimindeki başarısıyla sürdürülebilir bir ilişki kuran markaların belirlendiği ALFA Awards 2023 Ödülleri Ticari Otomotiv kategorisinde, geçen yılın ardından bir kez daha "Yılın Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası" seçildi.

Türkiye'de deneyim tasarımı alanında verilen en önemli ödül olarak kabul edilen ALFA Awards'un kazananları, 16 Kasım'da XCO'23 Deneyim Tasarımı ve Yönetim Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törende, Anadolu Isuzu adına ödülü şirketin Pazarlama Müdürü Naz Özkırım ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Seda Elmas teslim aldı. Marketing Türkiye ve AKADEMETRE Research and Strategic Planning işbirliğiyle gerçekleştirilen ALFA Awards'ta 60'a yakın kategoride aldıkları ALFA puanlarıyla en iyi müşteri deneyimini yaşatan markalar "Customer Brand" olarak ödüllendirildi.

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