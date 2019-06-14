Yılın markası: Ortadoğu Hastanesi

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek ekonomi yayını Refleks gazetesinin bu yıl 7.’sini düzenlediği Lokomotif Ödülleri sahiplerini bulurken, Yılın Markası ödülünün sahibi Özel Adana Ortadoğu Hastanesi oldu.

Adana Hiltonsa Otel’de gerçekleştirilen etkinlik, Piyanoda Tsvetelina Tunteva’nin kendisine eşlik ettiği ve dünyanın birçok kentinde müzik ödülleri alan Elif Eroğlu’nun keman dinletisiyle başladı. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın’ında katılığı ödül töreni, bölgeden 500’e yakın iş insanını bir araya getirdi.

Refleks Gazetesi İmtiyaz Sahibi Esra Özden, motivasyonu artırma ve tanışma platformu sağlayan etkinliğin, son yıllarda ‘birlikte gurur duyma’ şölenine dönüştüğünü, 11 yıldır bölge ekonomisinin nabzını tutmaya, ‘iş’e yarayan’ haberler vermeye özen gösterdiklerinin altını çizdiği açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Yılın Markası seçilen Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halis Bayrak, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez’in elinden aldı.

31 yıldır önce insan önce sağlık

Dr. Halis Bayrak, Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nin 1988 yılından bu yana tam 31 yıldır “Önce İnsan Önce Sağlık” prensibinden asla ama asla taviz vermediği belirterek, “Hiç durmadık, teknolojiyi yakından takip ederek,hekim kadromuzu, teknik personelimizi ve kendimizi sürekli geliştirdik, çağdaş, insancıl ve bilimsel çizgimizden ayrılmadık. Adana’dan Mardin’e kadar hastalarımızın şifa bulması için çalışıyoruz” dedi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde hastaların ilk tedavisinin güler yüz ile başladığını vurgulayan Dr. Halis Bayrak, “İlgi, sevgi, şefkat ve saygımızla hastalarımızın şifa bulmasına elçilik yapıyoruz. Tecrübemizle de birçok sağlık kuruluşuna örnek olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi. Bayrak, sağlığı her şeyin üzerinde tutarak hizmet verdiklerini, hastaların kendisini ailesinin yanında hissetmesinin, memnuniyetinin ve mutlu olarak eve dönmelerinin paha biçilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, “Bu konu çok önemli. Ortadoğu Hastanesi olarak Adana’da 500 kişilik istihdam oluşturuyor, Adana’da kazanıyor ve yine Adana’ya yatırım yapıyoruz. Bu ödülü fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Bayrak, iş dünyasını böyle güzel bir gecede bir araya getirdiği için Refleks Gazetesi İmtiyaz SahibiEsra Özden veSorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan’ı tebrik ederken, “Bizi bu ödüle layık gören Refleks gazetesi okurları ile jüriye teşekkürlerimi sunuyor, omuz omuza sağlığınız için canla başla çalıştığımız tüm doktorlarımız ve mesai arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Ödül töreninde diğer ödül sahipleri ise, Orhan Avcı Yılın Girişimcisi, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yılın Meslek Kuruluşu, Çiğdem Kıral Yılın İş Kadını, Aytek Konfeksiyon Yılın İhracatçı Şirketi, Ertuğrul Tanrıverdi Yılın Genç İşadamı, Hatko Kauçuk Yılın İnovatif Şirketi, Cem Üstün Yılın Profesyonel Yöneticisi, Berdan Civata Yılın KOBİ’si, Kıvanç Tekstil Yılın Sosyal Şirketi ödüllerini alırken Yılın İş Adamı Fırat Karalı oldu.