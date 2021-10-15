‘Yılın Lideri’ Pegasus’tan Güliz Öztürk seçildi

30 yılı aşkın iş hayatını havacılık sektörünün farklı alanlarında tecrübelerle taçlandıran Öztürk, havacılık sektöründeki geniş perspektifli tecrübesi, Pegasus’un misafir deneyimi ve dijitalleşme öncelikleri çerçevesinde aldığı aktif rol ve şirketin pandemi döneminde belirsizliği, değişimi ve sürecin iletişimini yönetme başarısı sebebiyle bu ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez organize edilen ve 12 ayrı kategoride yılın liderlerinin açıklandığı LiSA 2021 ödüllerinin kazananları, halk oylamasıyla seçilen kısa listedeki adayların seçkin bir jüri tarafından değerlendirmesi sonucu belirlendi.