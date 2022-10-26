Yılın en iyi TV kanalı ödülü Akit TV'ye!
Marmaranın Sesi Gazetesi 15.Kuruluş Yıl Dönümüne girerken düzenlenen programda AKİT TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit TV'ye verilen yılın en iyi TV kanalı ödülünü aldı.
yeniakit.com.tr
'Marmaranın Sesi' Gazetesi 15.Kuruluş Yıl Dönümüne girerken, düzenlenen programda medya temsilcilerine ödüller verildi.
Programda Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit TV'ye verilen Yılın En İyi TV Kanalı Ödülünü aldı.
MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat da ödül alanlar arasında yer aldı.
Ödül töreninde; MÜSİAD eski Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Mariş Başkanı Kadir Akkuş, İstanbul AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Aydoğan Ahıakın, Marva Başkanı Remzi Yedikardeş, Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, Beylikdüzü kurucu Belediye Başkanı Vehbi Orakçı, TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu, HÜDAPAR Esenyurt ilçe Başkanı Erkan Demir, Gazeteci İsa Altun, Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBBD) Derneği Genel Başkanı Nezir Karayün, Hak Kardeşlik Hareketi Başkanı Prof. Dr. Naki Erdemir, Osmar Cristal Yönetim Kurulu Başkanı Osmar Crystal, İsiad Genel Başkanı Nafiz Özdemir, Mardinfed Kurucu Başkanı İbrahim Biter, İl jandarma komutanı Emrullah Çuhadar, Artiad Başkanı Jamal Kerim, Sivas Kangal Dernekler Federasyonu Başkanı Bekir Özyurt, Özaydın Avm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydın, Doğu ve Güneydoğu Derneği Başkanı Fuat Bodur, İlim adamı Metin Çiftçi, İş adamları Rıdvan Taş, Ayhan Bayram, Tecella Arvas, Feyza Bilgin, Nazan Mungan, Burcu Kuş, Cevdet Yolcu, Rıdvan Yolcu, Mungan Marisinkon Başkanı Mimar Dr. Ayşe Çetinel, İstanbul Saatçiler Odası Başkanı Sedat Güngörür, ve Esenyurt Hakkari Derneği Başkanı Selim Mavi katılımcılar arasında yerini aldı.
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