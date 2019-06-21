0553 313 94 23

Yıldızgörer: "Mersin tanıtım topluluğu kurulmalıdır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mersin’deki 850 tane hemşeri derneği başkanlarının bir araya gelerek Mersin’in tanıtımı için lobi oluşturması gerektiğini söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:03
Yıldızgörer: "Mersin tanıtım topluluğu kurulmalıdır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mersin’deki 850 tane hemşeri derneği başkanlarının bir araya gelerek Mersin’in tanıtımı için lobi oluşturması gerektiğini söyledi.


Kanal 33 ekranlarında Fatih Alkar’ın konuğu olan Başkan Yıldızgörer, Mersin’in gelişmesi için Mersin’e yatırımcı çekilmesi gerektiğini belirterek, "Mersin’in gelişmesi için buraya ciddi oranda yatırımcı çekilmesi gerekiyor. Bu yatırımcıları kentimize çekebilmemiz için de kentin tanıtımı yapılması gerekiyor. Mersin potansiyel olarak diğer şehirlere göre birçok alanda üstün konumdadır. Liman, Serbest Bölge ve sürekli gelişen organize sanayi bölgeleri ile ticaret için bulunmaz şehirlerin başında geliyor. Burada önemli olan Mersin’e özgü muz, çilek, limon gibi ürünlerin burada işlenerek ihracatının yapılmasıdır. Bunu da yurt dışından ve yurt içinden iş insanlarını kentimize çekerek sağlayabiliriz" dedi.


Mersin’in kalkınması için hiçbir eksiğinin olmadığını vurgulayan Yıldızgörer, birliktelik ruhuyla hareket eden bir lobi oluşturarak Mersin’in başarıyı yakalayacağının altını çizdi. Yıldızgörer, "Şuanda artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Marka şehirlerin ticaret hacimlerinin ülkelerle kıyaslayacak olursak, Mersin’i Singapur ile eşleştiriyorlar. Singapur yüz ölçümü olarak hemen hemen bizim Toroslar ilçemiz kadar bir ülke. Fakat baktığımız zaman Singapur’un petrol kimya yatırımları ile sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleri ile 700 milyar dolar ticaret hacmi var. Bizim de bu tarz yatırımlarla kentimizi destekler, limanın daha rahat çalışmasını sağlar, organize sanayi bölgelerimizi geliştirirsek bu rakamlara ulaşmamamız için hiçbir neden kalmaz. Bizim öncelikli görevimiz gelecek olan yatırımların önünü açmaktır. Bunu da sadece ve sadece kenetlenerek sağlayabiliriz. Kim Mersin’e yatırım yapacaksa gelsinler biz MÜSİAD olarak önlerine düşelim, onlarla birlikte kurum kurum dolaşalım" diye konuştu.


Mersin’de bir tanıtım topluluğu kurulması ve bu 850 derneğin başkanın bu topluluğa üye yapılarak Mersin’in tanıtımının yapılması yönünde proje geliştirilebileceğini söyleyen Yıldızgörer, "Mersin’in ciddi oranda reklama ihtiyacı var. Bu Mersin için büyük bir ihtiyaçtır. Bu reklamı bizim el birliği ile yapmamız gerekiyor. Bunu hemşehri derneklerimizin başkanları ile yapmamız gerekiyor. Mersin’de, ‘Mersin tanıtım topluluğu’ ismiyle bir dernek kurularak, dernek başkanlarımızı da bu topluluğun üyesi yaparsak Mersin’in tanıtımının yapılması için ciddi bir adım atmış oluruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    1. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    2. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    3. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    4. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    5. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    6. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    7. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    8. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    9. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    10. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    11. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    12. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    14. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    15. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    16. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    17. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    18. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    19. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    20. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    21. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    22. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    23. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    24. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    25. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    26. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    27. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    28. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    29. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    30. Terör propagandası yapan askerlere..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!