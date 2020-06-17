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Aktüel

Yıldızelili çiftçilere hastalık uyarısı

Yıldızeli Kaymakamlığı, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri buğday ve nohutta görülen hastalıklara karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:08:41 -
Yıldızelili çiftçilere hastalık uyarısı

Yıldızeli Kaymakamlığı, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri buğday ve nohutta görülen hastalıklara karşı uyardı.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı arazi tespitleri sonucu buğdayda aşırı yağıştan dolayı pas ve septarya, nohutta ise antraknoz hastalığının görüldüğüne dikkat çekilerek ilaç konusunda üreticiler uyarıldı.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün arazi tespitlerinde buğdaylarda pas ve septarya hastalıklarının yağışlardan dolayı fazla olduğu tespit edilmiştir. Buğdayda verim, kalite ve hasatlığın yayılımını önlemek için diniconazale etken maddeli fungusit ilaçları kullanmaları tavsiye edilmekte olup, önemli bir tedbir olacaktır. Nohutlarda ise antraknoz hastalığının olduğu tespit edilmiştir. Nohutta verim, kalite ve hasatlığın yayılımını önlemek için thrium etken maddeli fungusit ilaçların kullanımı önemli bir tedbir olacaktır” denildi.

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