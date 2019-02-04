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Yıldız yüzücülerin hedefi şampiyonluk

- Katıldıkları şampiyonalarda göz dolduran Yıldız Yüzme Mili Takımı, Mersin'deki kampla hazırlandıkları Avusturya'da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda başarı hedefliyor- Milli Takım Antrenörü Ömür Sönmez:"İlk defa şampiyonluk hedefliyoruz. Hem bayan hem erkek takımı olarak çok iyiyiz"- Milli yüzücü Berke Saka:"Hepimiz kendi yaşımızın en iyisiyiz. Herkesin bizden beklentisi var, bunu biliyoruz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
Yıldız yüzücülerin hedefi şampiyonluk

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Katıldıkları şampiyonalarda iyi dereceler elde eden Yıldız Yüzme Milli Takımı, Avusturya'nın Graz kentinde 13-14 Nisan'da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda farklı yaş gruplarında birincilik hedefliyor.

Milli takım antrenörleri yönetiminde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda 19 Ocak'ta kampa giren 17 kişilik Yıldız Yüzme Milli Takımı, şampiyonalarda başarılı olmak için sıkı şekilde çalışıyor.

Kentte 2 haftalık kamp sürecinde iyi bir hazırlık dönemi geçiren milli yüzücüler, en yakın etkinlik olan Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda farklı yaş gruplarında rekor kırmayı hedefliyor.

Milli Takım Antrenörü Ömür Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bazı hedefleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'na 12 ülkenin katılacağını aktaran Sönmez, "İlk defa şampiyonluk hedefliyoruz. Hem bayan hem erkek takımı olarak çok iyiyiz." dedi.

Çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye, yüzme tarihinde çok büyük bir potansiyele sahip olmaya başladı. 2020 veya 2024'te Türkiye'nin olimpiyatlara çok sayıda sporcuyla katılacağına eminim. Final ve finaller olur, diye düşünüyorum. Şu anda burada 17 sporcuyla antrenman yapıyoruz. Mersin'deki havuzumuzda çok iyi bir kamp dönemi oldu. Orada bizden rekor çıkacağına kesinlikle eminim. Çok iyi genç ve yıldız milli takımı geliyor. Artık çıtanın yükseldiğini düşünüyorum. Bu bir süreç. Biz dünyada hep geçmişle övünüyoruz ama bundan sonra gelecekle övünmemiz gerekiyor."

Milli yüzücü Efe Başar da bugüne kadar Türkiye şampiyonlukları ve rekorları olduğunu söyledi.

Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda da şampiyonluk hedeflediğini belirten Efe, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İyi bir takım olarak gideceğiz. Çok iyi işler başaracağımızı düşünüyoruz. Çalışıp çaba harcadım. Mutlaka derece geleceğine inanıyorum. Türkiye rekoru kıracağımı da düşünüyorum." diye konuştu.

Milli yüzücü Berke Saka ise spora 5-6 yaşında başladığını, sonrasında milli takıma kadar yükseldiğini belirtti.

Yurt içi ve dışında çok sayıda madalyası olduğunu anlatan Berke, "Türkiye'de takım olarak bayrak rekorlarımız var. Onun dışında şampiyonluklarım var. Sıkı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hedefimiz ilk 3'e girmek, ülkemizi gururlandırmak. Hepimiz kendi yaşımızın en iyisiyiz. Herkesin bizden beklentisi var, bunu biliyoruz. İlk hedefimiz Avusturya'da rekor. Uzun vadede 2-3 yıl içerisinde dünya rekorları da kıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
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