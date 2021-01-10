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Medya Yıldız Tilbe'den WhatsApp kararı
Medya

Yıldız Tilbe'den WhatsApp kararı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, WhatsApp'ın güncellenen 'Gizlilik İlkesi'ne tepki göstererek uygulamayı sildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 16:52:00 - 2021-01-10 17:02:18
Yıldız Tilbe'den WhatsApp kararı

Son günlerin en çok tartışılan konusu olan WhatsApp'ın güncellenen 'Gizlilik İlkesi'ne tepki gösteren isimler arasında Yıldız Tilbe de katıldı.

Üç gündür Twitter'da 'WhatsApp siliyoruz' etiketiyle gündemde olan konu için şarkıcı, "WhatsApp'tan kaçan kaçana... Tanıdığım hiç kimse kalmamış WhatsApp'ta... Nasıl kapatacağım bilmiyorum. Bu ne zulümdür" diye yazdı.

Daha sonra WhatsApp'ı sildiğini belirten Tilbe, "Gizlim saklım yok WhatsApp'ta... Yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşma ve yazışmalarım vardı. Duymadığınız şeyler değil fakat yine de sildim. Ne gerek var zamanı" notunu düştü.

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