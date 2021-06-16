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Spor Yıldız tekvandocu Avrupa Şampiyonu
Spor

Yıldız tekvandocu Avrupa Şampiyonu

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 08:57:00 -
Yıldız tekvandocu Avrupa Şampiyonu

Türk Telekom’un desteklediği 4 genç sporcu, 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofia şehrinde devam eden 3. Multi European Games Turnuvası’nda mücadele ediyor. Toplamda 35 ülkeden bin sporcunun katıldığı 3. Multi European Games Turnuvası’nda, Türk Telekom’un desteklediği genç sporculardan tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz büyük bir başarıya imza attı. 37 kg yıldızlar kategorisinde mücadele eden Gürbüz, tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve bu kategoride altın madalyayı almaya hak kazandı. 33 kg yıldızlar kategorisinde yarışan Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. 16 Haziran’a kadar devam edecek olan 3. Multi European Games Turnuvası’ndaki diğer sporcular Ömer Faruk Dayıoğlu ve Aleyna Şenyurt’un sonuçları 12 ve 13 Haziran’daki müsabakalarının ardından belli olacak. Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.

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