Yıldız Teknopark 87 firmaya kira indirimi desteği sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknopark, bu yıl 87 firmaya kira indirimi desteğinde bulunuyor.

Yıldız Teknopark açıklamasına göre, teknoparklarda yer alan girişimler için devlet tarafından sağlanan birçok teşvik bulunuyor.

Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler için bu tarz desteklerin öneminin farkında olan Yıldız Teknopark da teknoparklar arasında bir ilki gerçekleştirerek 2015 yılından beri bünyesinde yer alan şirketlere Ar-Ge Teşvik Fonu kapsamında kira indirimi sağlıyor.

Yıldız Teknopark'ın şimdiye kadar 300’e yakın şirkete yararlandırdığı kira indirimi teşvikine 2020 yılında 87 firma hak kazandı.





- "Amacımız bilim ve teknoloji üretimini teşvik etmek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark olarak firmaları bilim ve teknoloji üretmeye teşvik etmeyi amaçladıkları kira indirimiyle ilgili olarak, "İndirim oranlarını, bir önceki yılın fikri ve sınai mülkiyet hakları, patentli, ulusal ve uluslararası destekli ürünler geliştirilmesi, akademisyenler ve üniversite ile iş birliği yapılması, stajyer çalıştırılması ve ihracata katkı sağlanması gibi kriterlere göre hesapladığımız bir veri üzerinden uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu uygulamaya 2015 yılında başladıklarını aktaran Güner, o dönemde 21 firmanın kira indiriminden faydalandığını aktardı.



2020 yılında ise Ar-Ge Teşvik Fonu (kira indirimi) kapsamında 87 firmanın toplam 1 milyon 438 bin TL tutarında kira indirimine hak kazandığını aktaran Güner, "2015’den bu yana 300’den fazla firmamıza 3,5 milyon TL’ye yakın Ar-Ge Teşvik Fonu sağladık. Yıldız Teknopark olarak başlattığımız firmalara kira desteğinden olumlu dönüşler aldık. Desteği alan şirketler bu fonu Ar-Ge çalışmalarında kullanıyorlar. Yıldız Teknopark olarak bilimin yolunda verdiğimiz desteklere devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

