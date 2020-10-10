Yıldız Teknopark 2020'yi 400 milyon dolar ihracatla tamamlamayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, "2020 yılını 400 milyon doların üzerinde ihracat yaparak kapatmayı hedefliyoruz. 2021 planlarımız arasında, Türk girişimlerine yatırım yapmak üzere girişim sermayesi yatırım fonu veya ortaklığı kurmak bulunuyor." dedi.

İnci, AA muhabirine teknoparkın çalışmaları ve 2021 hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Pandemi dönemi boyunca Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren performansı yüksek ve başarılı firmaları ödüllendirmek, desteklemek ve diğer girişimcileri de teşvik etmek amacıyla kira indirimi desteği sağlamayı sürdürdüklerini anlatan İnci, "Ar-Ge Teşvik Fonu çalışması kapsamında bu senenin 3 çeyreğinde 87 firmaya 1 milyon 438 bin TL tutarında kira indirimi sağladık. Böylece Yıldız Teknopark olarak 2015’den bu yana 300’den fazla firmamıza 3,5 milyon TL’ye yakın Ar-Ge Teşvik Fonu sağlamış olduk." bilgilerini verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi hak sahipliğindeki patentlere konu teknolojileri Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin sanayiye transfer etmeyi sürdürdüğünü aktaran İnci, "Temmuz ayında Yıldız Teknik Üniversitesi’yle Betatech Medical Cihazlar Sanayi Mümessillik arasında yapılan anlaşma ile YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afife Binnaz Hazar Yoruç'a ait medikal alanda kullanılan, yüksek saflıkta kemik tamamlama tozu (kemik grefti) ve sistit solüsyon ile ilgili buluşlara dair patenler devredildi. Bu anlaşma sayesinde ürün satışıyla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi 2 milyon TL gelir elde edecek. Şirket ise 3 yılda 7 milyon TL net gelir elde etmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

- "Insurtech HUB çalışmalarını hızlandırdı"





İnci, Yıldız Teknopark'ın, Türkiye’nin en büyük sağlık platformlarından birini oluşturmak üzere yola çıktığını ifade ederek, Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Platformu projesinin, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Kovid -19 ile Mücadele ve Dayanıklılık programı kapsamında destek alan 20 projeden biri olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda sağlık teknolojileri dikeyinde üniversiteleri, özel sektörü ve kamuyu bir araya getirme amacıyla; Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Platformu: Healtech'in kurulduğunu anlatan İnci, bu platformun öncelikli hedefinin Kovid-19’a yönelik çözümler geliştirmek üzere sağlık inovasyonun sistematik, iş birlikçi ve geniş katılımlı yönetilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

İnci, Yıldız Teknopark tarafından 2019’da hayata geçirilen ve sigorta sektöründeki start-up’ları desteklemek üzere kurulan Insurtech HUB'ın, yeni girişimlerin iş geliştirmeden yatırım süreçlerine kadar birçok alanda global pazara entegre olmaları için bu yıl da çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.





- "Ulusal hareketi artırmak için projeler üretilecek"





İnci, yoğunlaşan nüfus nedeniyle şehirlerdeki hareketliliğin her geçen gün arttığını ifade ederek, buna paralel olarak Türkiye’nin yeni ulaşım stratejilerini oluşturmasının bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

Bu amaçla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin iş birliğinde Yıldız Teknopark bünyesinde Mobilty-LAB'in (Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi) kurulduğunu anımsatan İnci, "Ulusal hareketi artırmak üzere kurulacak merkeze ilişkin protokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz arasında imzalandı. Bu iş birliğiyle Mobility-LAB’da ulusal hareketlilik stratejisi ve eylem planı çerçevesinde ortaya çıkabilecek Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarını yaparak projeler üretilecek." bilgilerini verdi.





- Teknopark şirketlerinden Kovid-19'la mücadeleye destek





İnci, Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçilen Yıldız Teknopark'ın, Kovid- 19 ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarla da öne çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Medikal ürün geliştiren firmalarıyla koronavirüse karşı da önemli bir inovasyon merkezi olan Yıldız Teknopark’ta Kovid -19 aşısından hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma sürdürüldü.

Kovid-19’la mücadele sürecinde etkin olarak çalışan, bu mücadelede öne çıkan pek çok ürün geliştiren Yıldız Teknopark şirketleri, normalleşme sürecine yönelik ürün ve çözümleriyle de dikkati çekti.

Örneğin Yıldız Teknopark bünyesinde iki şirket, koronavirüsten korunmada öne çıkan maske ve dezenfektan konusunda doğallığıyla fark yaratan zeytin çekirdeğinden maske, yoğurt asidinden dezenfektan üretti. Sosyal mesafe ölçen akıllı bileklik, uzaktan ateş, mesafe ve maske varlığını tespit eden yazılım, sebze ve meyveler için viral bakteri bariyeri Yıldız Teknopark bünyesinde geliştirilen ve normalleşme sürecinde çokça kullanılan ürün ve hizmetlerden oldu.

Bu süreçte dünya ölçeğinde girişimcilerimizin güzel haberlerini de aldık. Bu haberlerden biri iş birlikçi robotlar (İHA ve İKA’lar) ile otonom keşif, güdüm ve seyrüsefer projesinde Yıldız Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Yıldız Kuluçka şirketlerinden Polonom Robotics’in ana yüklenici şirketlerden biri olmasıydı. Yıl içinde gelen diğer bir güzel haber de Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) düzenlediği 'Turizmi Şifalandıran Çözümler' yarışmasında Yıldız Teknopark şirketlerinden Done İletişim ve Bilgi Sistemleri AŞ’nin geliştirdiği WeBee isimli inovatif çözüm, en yıkıcı startup, girişimci ve yenilikçiler alanında adını dünyaya duyurması oldu."





- "Kısa zamanda girişimlere yatırım yapmaya başlayacağız"

İnci, Yıldız Teknopark bünyesinde bugün 327 Ar-Ge, 98 kuluçka olmak üzere toplam 425 şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, firmaların yüzde 73’ünün yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösterirken, yüzde 4’ünün elektronik, yüzde 4’ünün sağlık ve ilaç, yüzde 3’ünün ise makine ve üretim alanlarında çalıştığını kaydetti.

Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve ülkeye döviz kazandırıcı faaliyetleri yürütmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını anlatan İnci şöyle konuştu:

"2020 yılını 400 milyon doların üzerinde ihracat yaparak kapatmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda pandemiye rağmen Yıldız Teknopark olarak, Türkiye’nin en iyi girişim dostu teknoparkı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Girişimlerin en çok ihtiyacı olan kaynakların başında finansman arayışı bulunuyor. Bu doğrultuda 2021 planlarımız arasında, Türk girişimlerine yatırım yapmak üzere girişim sermayesi yatırım fonu veya ortaklığı kurmak bulunuyor. Yıldız Teknopark olarak bu konuda çalışmalarımıza başladık, kısa zamanda girişimlere yatırım yapmaya başlayacağız.

Yıldız Kuluçka ile girişimciler arası etkileşimin arttırılması, girişimcilere daha fazla yatırımcının daha fazla yatırım yapması, proje ve prototip sayısının, satış, ihracat rakamlarının ve üniversite-sanayi iş birliğinin de artırılması hedefleniyor.

Her sene, bünyemizde faaliyet gösteren performansı yüksek ve başarılı firmaları ödüllendirmek, desteklemek ve diğer girişimcileri de teşvik etmek amacıyla sağladığımız Ar-Ge Teşvik Fonu kapsamında kira indirimi desteğine devam edeceğiz."

- Teknopark firmalarına yatırım gelmeye devam ediyor





İnci, Yıldız Teknopark'ın bugün 8 bine yakın kalifiye Ar-Ge personeline ev sahipliği yaptığını ifade ederek, mart ayında pandemiyle birlikte personelin evden çalışmaya başladığını söyledi.

İnci, haziran ayında normalleşmeyle geçişle birlikte bir kısım personel evden, bir kısım personel ise kampüslerde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Yılın ilk aylarında Yıldız Teknopark Kuluçka şirketlerinden olan ve zeytin çekirdeğinden çevreci biyoplastikler üretmeye başlayan Duygu Yılmaz’ın girişimi Biolive'in, Vestel Ventures’ın liderlik ettiği turda 30 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldığını aktaran İnci, yine Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX firmasına, Alesta Yatırım'ın 6 milyon TL değerleme üzerinden 300 bin TL tutarında yatırım yaptığını söyledi.

Üretim, lojistik ve depo yönetimi gibi alanlarda hem Türkiye’de, hem dünyada önemli şirketlerin tedarikçisi olarak akıllı çözümler geliştiren giyilebilir teknoloji girişimi Thread in Motion'ın, 100 milyon TL’yi bulan değerlemesiyle Sabancı Ventures’tan eylül ayında yeni bir yatırım aldığını anlatan Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, şöyle devam etti:

"Geçen ay bünyemizde yer alan ve dünyanın önde gelen perakende markalarının omni-channel operasyonlarına ve dijital dönüşüm süreçlerine destek veren Akinon, Venture Capital Fonu SmartFin’den 5 milyon dolarlık yatırım desteği aldı.

Ayasis tarafından geliştirilen çocuklara yönelik oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUp; Capria, IdaCapital ve TT Ventures gibi kurumların katıldığı yatırım turunda 400 bin dolar yatırım alan Ayasis 15 milyon dolar değerlemeye ulaştı."



