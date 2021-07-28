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Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021 2 yıllık ve 4 yıllık sıralama
Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021 2 yıllık ve 4 yıllık sıralama

Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Yıldız Teknik Üniversitesi güncel taban puanları 2021. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:42:00 -
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021 2 yıllık ve 4 yıllık sıralama

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları nelerdir?2021 üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Taban puanını ve başarı sıralaması merak eden öğrenciler, internette hedefledikleri üniversitelerin taban puanı, yüzdelik puanı ve başarı sıralamasını merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021 2 yıllık ve 4 yıllık sıralama

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