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Gündem Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden mazlum halklar için eylem!
Gündem

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden mazlum halklar için eylem!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 19:58:00 - 2023-12-15 20:16:33
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden mazlum halklar için eylem!

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri siyonist zulüm altındaki Filistinliler ve Çin baskısı altındaki Doğu Türkistanlılar için bir araya geldi.

Hilafet sancağıyla düzenlenen protestoda, sık sık tekbirler getirildi.

Filistin'de şehit olanlar için yüce Kur'an'ın okunduğu eylemde yaralılar için dua edildi.

YTÜ öğrencileri Çin Devleti'nin zulmüne uğrayan Doğu Türkistanlı Müslümanlar için de dua ederken, hem Filistin hem Türkistan bayrakları taşıdı.

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