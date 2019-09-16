Yıldız Teknik Üniversitesi 11 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite öğretim görevlisi kadrolarına eleman alımı duyurusunda gerekli olan şartları belirtti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru tarihini merak eden akademisyenler başvurularını 16-30 Eylül tarihleri arasında yapacağı duyuruldu. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi 11 akademik personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Yıldız Teknik Üniversite öğretim görevlisi alım ilanına ilişkin alım duyurusunda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet anasayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru şartları neler?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak, 3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir, 5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım özel başvuru şartları neler?

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet: Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Öğretim görevlisi alım başvuru ve sınav tarihi

İlk Başvuru Tarihi : 16.09.2019

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 08.10.2019

Sınav Giriş Tarihi: 14.10.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 18.10.2019

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