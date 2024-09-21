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Spor Yıldız oyuncunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım!
Spor

Yıldız oyuncunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 16:34:00 - 2024-09-21 16:36:47
Yıldız oyuncunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı seçmesi, Fas'ta büyük tartışmalara yol açtı. Genç yıldızın büyükannesi, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı tercih etmesi, Fas'ta büyük tartışmaya neden oldu. Özellikle sosyal medyada yapılan sert yorumlar, genç futbolcunun ailesini de hedef alıyor. Yamal'ın büyükannesi Fatima, kısa süre önce tartışmaları yatıştırma amacıyla yaptığı açıklamalarla olayları daha da alevlendirdi.

Lamine Yamal'ın büyükannesi,torununun İspanya'da doğup büyüdüğünü belirterek, "Bu çocuk Faslı değil. İspanya'da doğdu, burada eğitim aldı. Oğlum Mounir onu hiçbir şeye zorlamadı. Nerede isterse orada oynayabilir, Fas'ta, Fransa'da, İspanya'da... Bu tamamen onun kararı" ifadelerine yer verdi.

Torununun İspanya Milli Takımı'nı seçmesinin ardından yaşanan gerginlikler nedeniyle mahallesinden ayrılmak zorunda kalan büyükanne, oğlu Mounir'in bıçaklanmasından sonra büyük bir endişe yaşadığını belirterek "Oğlum bıçaklandığından beri korkuyorum. Şimdi de bu Mounir olayı yüzünden yemek bile yiyemiyorum. Şok ve korku yüzünden midem kapandı" şeklinde konuştu.

Mahalledeki bazı kişilerin kıskançlıkla kendilerine düşmanlık beslediğini ifade eden Fatima, "Mahallede yaşanan çatışmaların kaynağı da bu, çünkü bizi kıskanıyorlar." dedi. Fatima, yaşadığı tehditlere rağmen kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım" diyerek meydan okudu.

Büyükannenin bu açıklaması Faslı futbolseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve genç yeteneğin hangi milli takımı tercih etmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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