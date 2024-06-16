Yıldız oyuncu için PSG'den müthiş hamle

Gelecek sezona güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu aldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, PSG'nin 28 yaşındaki sağ kanadı Asensio için Fransız ekibinin kapısını çaldı.



Haberde Siyah beyazlıların değeri 20 milyon Euro olan İspanyol yıldız için 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Geçen sezonu Fransız ekibi PSG'de tamamlayan Asensio, ligde 19 karşılaşmada forma giydi ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Asensio, söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına 5 kez de gol pası verdi.

BEDELSİZ TRANSFER OLMUŞTU

Real Madrid'den 2023 yılında ayrılma kararı alan Asensio, bedelsiz olarak Fransız devi PSG'ye transfer oldu.

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