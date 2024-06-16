Yıldız oyuncu için PSG'den müthiş hamle
Transferde mesaiye devam eden Beşiktaş ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı takımın PSG'de forma giyen İspanyol yıldız Marco Asensio için teklif yaptığı ileri sürüldü.
Gelecek sezona güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, PSG'nin 28 yaşındaki sağ kanadı Asensio için Fransız ekibinin kapısını çaldı.
Haberde Siyah beyazlıların değeri 20 milyon Euro olan İspanyol yıldız için 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Geçen sezonu Fransız ekibi PSG'de tamamlayan Asensio, ligde 19 karşılaşmada forma giydi ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Asensio, söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına 5 kez de gol pası verdi.
BEDELSİZ TRANSFER OLMUŞTU
Real Madrid'den 2023 yılında ayrılma kararı alan Asensio, bedelsiz olarak Fransız devi PSG'ye transfer oldu.
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