  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yıldız oyuncu EDHO’dan ayrılmıştı! Geri döneceği haberleri heyecana neden oldu
Medya

Yıldız oyuncu EDHO’dan ayrılmıştı! Geri döneceği haberleri heyecana neden oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Yaşar olarak destan yazan Olgun Şimşek, diziden ayrıldıktan sonra SHOW TV’de yayınlanan Ramo dizisinde rol almıştı. O diziyi bırakan Şimşek’in EDHO’ya geri döneceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 12:26:00 -
Yıldız oyuncu EDHO’dan ayrılmıştı! Geri döneceği haberleri heyecana neden oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar kadrosunda ayrılarak bu yapıma gelen Olgun Şimşek “Kimsesiz Yaşar” EDHO’ya geri mi dönüyor? Ramo'dan ayrılan Olgun Şimşek hangi dizide olacak? soruları gündemde yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

Olgun Şimşek'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüp dönmeyeceği hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Detaylı bir bilgi gelirse haberimize eklenecektir. Ramo yapım ekibi oyuncuya sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

Olgun Şimşek Kimdir?

Olgun Şimşek, 1971'de Bursa'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı.

Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Akit!!Sana hiç yakışmıyor mafya dizilerinin reklamını yapmak.İnsan canının hiç değrinin olmadığı,böcek öldürür gibi insanların öldürüldüğü ve bunun da marifetmiş gibi sunulduğu bu dizileri hangi kafayla ,hangi mantıkla haber yapıyorsun. Toplumu kokuşmuşluğa iten gizli eller sizindemi iplerinizi ellerinde tutuyorlar ?
  • Yanıtla
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gündem

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Son dakika... Yeni Akit yazarı tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti. Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberi..
TOBB’a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor
Ekonomi

TOBB’a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı borsaların bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak ..
İlk kez bir AB ülkesi Sputnik V'e izin verdi
Korona Virüs

İlk kez bir AB ülkesi Sputnik V'e izin verdi

Macaristan'da AstraZeneca aşısına onay verilirken, Sputnik V aşısına ise geçici olarak izin verildi. Ülke Rus aşısına onay veren ilk ülke ol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay