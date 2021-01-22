Yıldız oyuncu EDHO’dan ayrılmıştı! Geri döneceği haberleri heyecana neden oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar kadrosunda ayrılarak bu yapıma gelen Olgun Şimşek “Kimsesiz Yaşar” EDHO’ya geri mi dönüyor? Ramo'dan ayrılan Olgun Şimşek hangi dizide olacak? soruları gündemde yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

Olgun Şimşek'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüp dönmeyeceği hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Detaylı bir bilgi gelirse haberimize eklenecektir. Ramo yapım ekibi oyuncuya sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

Olgun Şimşek Kimdir?

Olgun Şimşek, 1971'de Bursa'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı.

Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.