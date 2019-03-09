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Yıldız milli halterciden dünya üçüncülüğü

- Mustafa Erdoğan, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 49 kiloda bronz madalya kazandı

09 Mart 2019 Cumartesi 18:27
Yıldız milli halterciden dünya üçüncülüğü


İSTANBUL (AA) - Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen şampiyonada 49 kiloda yarışan Mustafa Erdoğan, koparmada 92 kilo ile gümüş madalya kazanırken, silkmede 95 kilo ile 5. sırada yer aldı. Milli sporcu, toplam derecesiyle bronz madalyaya uzanırken, dünya üçüncüsü oldu.

Milliler, 15 Mart'ta sona erecek şampiyonada 7 erkek, 9 kadın olmak üzere toplamda 16 sporcuyla yer alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:27
  1. halter
  2. Mustafa Erdoğan
  3. Yıldızlar Dünya Şampiyonası

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