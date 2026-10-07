Yıldız isim gidiyor: Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Devre arasında kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlanan Galatasaray’da, takımdan ayrılması planlanan ilk futbolcunun belirlendiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin ara transfer döneminde kadroda kapsamlı bir operasyon yapması bekleniyor.
Ocak ayı için kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılarda bileti kesilen ilk isim belli oldu.
Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın devre arasında Kaan Ayhan ile yollarını ayırmayı planladığını bildirdi.
31 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de yalnızca 1 dakika süre aldı.