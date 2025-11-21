Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!

Yıldız Holding'in kurucusu merhum Sabri Ülker'in "Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır" sözünden ilham alarak, her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü gerçekleştirilen ve bu yıl 11'incisi düzenlenen Mutlu Et Mutlu Ol günü, Yıldız Holding çalışanları başta olmak üzere iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Geleneksel ve çağdaş sanatın en seçkin örneklerini içeren yaklaşık 2 bin eserlik sanat koleksiyonu ve özel sergileriyle sanata desteğini sürdüren Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde bu yıl Türk çağdaş sanatının değerli isimlerinden ünlü ressam Devrim Erbil'i konuk etti. Kent yaşamının sürekli değişen akışını, kendine has üslubuyla bugüne kadar geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Devrim Erbil, moderatörlüğünü gazeteci Aysun Öz'ün üstlendiği söyleşide sanata ve hayata dair deneyim ve görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Etkinlikte, doğanın ritmik yapısını ve İstanbul'un kent görünümlerini rengârenk kompozisyonlara dönüştürmeyi başaran Devrim Erbil'in sanat yaşamından kesitlerin aktarıldığı belgesel gösterimi de gerçekleştirildi. Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında Yıldız Holding sanat koleksiyonundaki Devrim Erbil imzalı eserlerden oluşan özel seçki Çamlıca Kampüsü'ndeki sergi salonunda 1 ay boyunca randevu alınarak ziyaret edilebilecek.

İSTANBUL’UN HER KÖŞESİNDE SANATIN İPUÇLARI VAR

İstanbul'a 1954 yılında geldiğini ve kentin tarihi dokusunun sanat yaşamına ve anlayışına büyük bir katkı sunduğunu dile getiren Erbil, sanat yolculuğuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir'de, 2. Dünya Savaşı'nın en sıkıntılı geçtiği dönemlerde kalkıp İstanbul'a gelebilmem büyük bir şanstı. İstanbul'un her yerinde sanatın ipuçlarını görmeye çalıştım ve bizden önceki kuşakların neden bunları fark edemediğini hala düşünüyorum. Sanat anlayışımın paylaşılmış olması benim için çok önemli. Sanatın sevilir olması, herkes tarafından konuşulması ve herkese ulaşması da benim için oldukça kıymetli. Çünkü sanat konuşulmazsa var olamaz. Bunun için eserlerimde pek çok farklı teknik kullanıyorum; sanatı yaygınlaştırmak ve herkes tarafından ulaşılabilir hale getirmek noktasında büyük önem taşıyor."

MUTLULUK ÇOĞALSIN VE YAYILSIN

Söyleşi sonrası izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Devrim Erbil, "Mutlu Et Mutlu Ol" gününün anlam ve önemine ilişkin, eserlerindeki mutluluk temasıyla ilgili olarak, "Sanatçı her zaman mutluluğun, acının, üzüntünün ya da hissi her ne ise onun resmini yapar. Ama aslında bu tam tersi bir olaydır. Çoğu sanat dalında sanatçı, her zaman kendinde olmayanı arar. İnsanoğlu o ikilemin içinde kendi duygusunun tam karşısında yer alır. Yani mutluysa acısını, acı çekiyorsa mutluluğunu yansıtır. Bu öyle bir ikilemdir ki biri olmadan diğeri anlaşılmaz. Ben de resimlerimde insanlara mutluluğu vermeye çalışıyorum. Duygum böyle olmayabilir; acı içinde de olabilirim ama yaptıklarımla hem kendimi hem de insanları dengeliyorum. O mutluluk çoğalsın ve yayılsın istiyorum" ifadelerini kullandı. Erbil, kendisini mutlu eden şeyleri 3 kelimeyle, "Resim, aşk ve şiir" olarak aktardı.

OĞUZHAN KOÇ KONSERİ

Günün kapanış etkinliği olan geleneksel Mutlu Et, Mutlu Ol Günü pasta kesim töreninde, İstanbul'dan Romanya'ya, Çorlu'dan Hollanda'ya, Bursa'dan Londra'ya, Topkapı'dan ABD'ye, Suudi Arabistan'dan Kazakistan'a, Nijerya'dan Hindistan'a, Dubai'den Çin'e uzanan geniş bir coğrafyada görev yapan Yıldız Holding çalışanlarıyla canlı bağlantı kurularak Çamlıca kampüsündeki coşku paylaşıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katıldığı, basketbol ve futbol milli takım oyuncularının da video mesajlarıyla renk kattığı kutlama Oğuzhan Koç konseriyle sona erdi.

DİLİMİZ MUTLULUĞUN DİLİ

Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne dair duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Mutlu Et Mutlu Ol anlayışımız yalnızca iş yapış biçimimizin değil; spora, sanata, kültüre ve topluma bakışımızın da temelini oluşturuyor. Bugün Japonya'dan Amerika'ya, Afrika'dan İskandinav ülkelerine, İstanbul'dan Londra'ya uzanan geniş bir coğrafyada aynı değerlerle hareket ediyor; farklı kültürlerden on binlerce çalışma arkadaşımızla ortak bir mutluluk dili konuşuyor, dünyaya her lokmada mutluluk vadediyoruz. Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde kutladığımız Mutlu Et Mutlu Ol Günü ise bu ortak kültürün en güçlü yansımalarından biri. Yıl boyunca verdiğimiz emeğin muhasebesini yaparken başarılarımızı dünyanın dört bir yanındaki ekiplerimizle eş zamanlı olarak kutlama fırsatı buluyoruz. Bu kutlamanın dünya genelinde neredeyse 24 saate yayılan bir zincir halinde tamamlanması, hepimiz için iftihar vesilesidir. Bizim için mutluluk yalnızca bir sonuç değil; birlikte üretmenin, birlikte gelişmenin ve birlikte iyilik yapmanın doğal bir çıktısı. Bu değerlerin gücü, bizi her yıl olduğu gibi daha büyük hedeflere birlikte yürütürken, mutluluğu büyütme hedefimiz de gelecekteki tüm adımlarımızın pusulası olmaya devam edecek."