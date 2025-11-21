  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Türk balıkçılar ölümden döndü!
Gündem

Türk balıkçılar ölümden döndü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Türk balıkçılar ölümden döndü!

Aydın'ın Didim ilçesinde Ege denizi açıklarında Yunan sahil güvenlik botu bir balıkçı teknemize ateş açtı. Balıkçı teknesine 4 mermi isabet etti. Türk sahil güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesiyle Yunan botu kaçarak olay yerini terk etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde Ege denizi açıklarında Yunan unsurlarınca bir balıkçı teknesine yönelik yapılan saldırıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yazılı açıklamada bulunuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenliği Türk Balıkçı Teknesine Ateş Açtı" başlığı altında birtakım haber paylaşımları yapılmıştır. Konuya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Didim ilçesi Büyük Menderes Nehri açıklarında su ürünleri avcılığı yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu

(TCSG-909, TCSG-21) sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botları tarafından önleme manevraları ve telsiz uyarıları yapılarak Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları bölgeden uzaklaştırılmış ve Türk teknelerinin avcılık faaliyetlerini güvenli bir şekilde tamamlaması sağlanmıştır. Didim Taşburun Balıkçı Barınağına intikal eden balıkçı teknelerinde yapılan incelemeler neticesinde "Hasip Reis 3" isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde Mavi Vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Arama çalışmaları için özel cihaz talep edildi! Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor
Arama çalışmaları için özel cihaz talep edildi! Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor

Yaşam

Arama çalışmaları için özel cihaz talep edildi! Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor

Türkiye'den Yunanistan'ın harita girişimine sert tepki! 'Asla kabul etmiyoruz'
Türkiye'den Yunanistan'ın harita girişimine sert tepki! 'Asla kabul etmiyoruz'

Gündem

Türkiye'den Yunanistan'ın harita girişimine sert tepki! 'Asla kabul etmiyoruz'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23