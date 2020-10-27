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Ekonomi Yıldız Holding’in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek
Ekonomi

Yıldız Holding’in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek

Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Melih Yalçın getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:58:00 -
Yıldız Holding’in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek

Türkiye’de ve yurt dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde 19 yıllık deneyimi olan Melih Yalçın, grubun yeni iş fırsatlarının ve sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarının hayata geçirilmesinden de sorumlu olacak. Yalçın aynı zamanda, Yıldız Holding portföyüne değer katacak organik ve inorganik genişleme ve portföy çeşitlendirme süreçlerini de yönetecek. Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding’in birçok ülkede ve sektörde faaliyet gösteren global bir Türk şirketi olarak, uzun yıllardır başarılı bir iş modeli ortaya koyduğunu belirtti. Tütüncü, “Bu başarının arkasında değerli takım arkadaşlarımız var. Bugüne kadar çalıştığı kurumların stratejik kurumsal dönüşüm projelerine başarıyla liderlik eden Melih Yalçın’ın önümüzdeki dönemde Yıldız Holding’in gerek ulusal gerekse uluslararası vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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