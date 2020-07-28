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Ekonomi

Yıldız Holding’den dijital sosyalleşme

Yıldız Holding, ‘Dijital Koridor’ projesini hayata geçirdi. Holding, bu projeyle pandemi tehdidi dikkate alınarak kısıtlanan ofis içi sosyalleşme anlarının dijital olarak sürdürülmesine imkân tanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:47:00 -
Yıldız Holding’den dijital sosyalleşme

CEO Mehmet Tütüncü, salgın sürecinde iş sürekliliğinin yanı sıra çalışan mutluluğu ve motivasyonunu sağlayan dijital uygulamaları hızlı bir şekilde devreye soktuklarını belirterek, şunları kaydetti: “(Dijital Koridor) yeni normal döneminde çalışma hayatımıza dahil ettiğimiz son uygulamalardan biri oldu. Sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyan arkadaşlarımızın işlerini uzaktan erişimle devam ettirmeleri sebebiyle gün içinde Çamlıca kampüsümüzün koridorlarında yaptıkları samimi sohbetleri, tesadüfi karşılaşmaları, hâl hatır sormaları özlediklerini düşündük. İçinde bulunduğumuz dijitalizasyon çağı bize bu tür konularda yeni fırsatlar sunuyor. Bu yaklaşımla holdingimiz bünyesinde kesintiye uğrayan sosyal hayatı yeniden canlandırmak adına dijital araçlardan yararlanmaya karar verdik. Kendi ekiplerimizin geliştirdiği bu uygulama hizmete girdiği andan itibaren çalışma arkadaşlarımızdan ilgi gördü ve şu anda etkin şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu tür dijital uygulamalarla çalışanlarımızın motivasyonlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Takvim belli

Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanlığı ve İç İletişim ekiplerince uygulamaya alınan ‘Dijital Koridor’ kapsamında sistem, her hafta çalışanları rastlantısal olarak bir araya getiriyor. Her iki çalışanın da takvimine uygun olan 5’er dakikayı belirleyip online görüşmeyi düzenliyor, katılım bağlantısını ve takvimini otomatik e-posta yoluyla iletiyor.

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