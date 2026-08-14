  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı! Büyük heyecan başlıyor! Adı gibi ''süper'' olsun Ufuk Uras'tan Terörsüz Türkiye çıkışı: Bazı küresel güçlerin bölgedeki oyunu bozuldu! Cumhurbaşkanı eleştirilerine şok eden cevap Uçuşlar durduruldu: Türkiye sınırında İHA saldırısı! Alihan Kuriş’e “İki peygamber yetkisi” verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun” Karahasanoğlu: Alihan Kuriş operasyonu cemaate değil, şahsa yönelik İsrail'in yeni savaşı: Gazze'deki deliller sahada ve dijitalde yok ediliyor Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı! Mersin’de otele baskın! Silahlı saldırı hazırlığındaki tetikçiler yakalandı
Siyaset TBMM Başkanlığı kararını verdi! İnönü'nün makam odası CHP'den alındı
Siyaset

TBMM Başkanlığı kararını verdi! İnönü'nün makam odası CHP'den alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TBMM Başkanlığı kararını verdi! İnönü'nün makam odası CHP'den alındı

CHP’nin 2’nci Genel Başkanı İsmet İnönü’den bu yana parti liderlerinin makam odası olarak kullanılan tarihi odanın Yeni Parti’ye mi geçeceği yoksa CHP’de mi kalacağı merak konusuydu. TBMM Başkanlığı odanın Yeni Parti’ye verilmesine hükmetti.

CHP’den ayrılarak kurulan ve ana muhalefet partisi konumunu CHP’nin elinden alan Yeni Parti, oda savaşlarında da avantajlı duruma geldi.

Edinilen bilgiye göre; İsmet İnönü’den beri CHP Genel Başkanlarının makam odası olarak kullanılan tarihi oda, Yeni Parti’nin oldu.

 

“CHP YÖNETİMİ TBMM YÖNETİMİNE TEPKİLİ”

Konuya ilişkin X hesabından düşüncelerini aktaran TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, şunları yazdı:

“TBMM’de oda mücadelesi… Odalar Yeni Parti’de kaldı. CHP, Yeni Parti arasındaki makam odası geriliminde TBMM Başkanlığı kararını taraflara bildirdi.

Yıllardır CHP Genel Başkanlarının kullandığı makam odası ve en son Ali Mahir Başarır’ın kullandığı (geçmişte İsmet İnönü kullanıyordu) oda Yeni Parti’de kaldı.

Grup Yönetim odası olarak kullanılan oda ve bir grup başkan vekilinin odası ise CHP’ye tahsis edildi. CHP ve Yeni Parti grupları Meclis’te yan yana çalışacak. CHP yönetimi bugüne kadar sergilediği tavır nedeniyle TBMM yönetimine tepkili…”

CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!
CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!

Gündem

CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

Gündem

Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

CHP’li vekilin taciz iddiası gündemde! Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu
CHP’li vekilin taciz iddiası gündemde! Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu

Gündem

CHP’li vekilin taciz iddiası gündemde! Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

“Terörsüz Türkiye” yasasına karşı çıkan İYİ Parti’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mu..
Gürsoy’dan CHP’den ayrılan İmamoğlu’na fotoğraflı gönderme: O parmak kınına sokuldu!
Gündem

Gürsoy’dan CHP’den ayrılan İmamoğlu’na fotoğraflı gönderme: O parmak kınına sokuldu!

CHP’li siyaset bilimci Bülent Gürsoy, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başka..
İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız."
Gündem

İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”

Gazeteci Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye ilişkin sözleri siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu’nun CHP’yi “satın almaya kalktığını” s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23