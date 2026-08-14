TBMM Başkanlığı kararını verdi! İnönü'nün makam odası CHP'den alındı

CHP’den ayrılarak kurulan ve ana muhalefet partisi konumunu CHP’nin elinden alan Yeni Parti, oda savaşlarında da avantajlı duruma geldi.

Edinilen bilgiye göre; İsmet İnönü’den beri CHP Genel Başkanlarının makam odası olarak kullanılan tarihi oda, Yeni Parti’nin oldu.

“CHP YÖNETİMİ TBMM YÖNETİMİNE TEPKİLİ”

Konuya ilişkin X hesabından düşüncelerini aktaran TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, şunları yazdı:

“TBMM’de oda mücadelesi… Odalar Yeni Parti’de kaldı. CHP, Yeni Parti arasındaki makam odası geriliminde TBMM Başkanlığı kararını taraflara bildirdi.

Yıllardır CHP Genel Başkanlarının kullandığı makam odası ve en son Ali Mahir Başarır’ın kullandığı (geçmişte İsmet İnönü kullanıyordu) oda Yeni Parti’de kaldı.

Grup Yönetim odası olarak kullanılan oda ve bir grup başkan vekilinin odası ise CHP’ye tahsis edildi. CHP ve Yeni Parti grupları Meclis’te yan yana çalışacak. CHP yönetimi bugüne kadar sergilediği tavır nedeniyle TBMM yönetimine tepkili…”