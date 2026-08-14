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Gündem CHP'li Meclis Üyesi Hülya Şimşek gözaltına alındı
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CHP'li Meclis Üyesi Hülya Şimşek gözaltına alındı

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CHP'li Meclis Üyesi Hülya Şimşek gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. "Şapkalılar Suç Örgütü" adına bir vatandaşı tehdit edip para istediği öne sürülen CHP Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı. İfadesi tamamlanan Şimşek, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çerçevesinde, suç örgütü adına faaliyet gösterdiği iddia edilen kişilere yönelik hukuki süreç devam ediyor. Dosyada yer alan iddialara göre; S.Ç. isimli şahsı telefon ve mesaj yoluyla tehdit edip baskı altında tutarak finansal talepte bulunduğu öne sürülen CHP Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan sanık, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Hemde Avukat yaptığı eylemin sonuçlarını bilen birisi olması nedeniyle en ağır cezaya çarptırılması icap eder
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